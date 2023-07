Chưa thông xe, đại lộ Đông Tây ghi nhận ít nhất 3 vụ tai nạn chết người

TPO - Dự án đại lộ Đông Tây được gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2023. Dù chưa thông xe nhưng lưu lượng phương tiện giao thông khá đông. Ít nhất 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đại lộ này.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra chiều 2/7 khiến 1 thanh niên và 1 thai phụ tử vong.

Cụ thể, khoảng 15h40 ngày 2/7, thanh niên Phạm Nguyên C. (SN 2007, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) - con trai của một giám đốc sở ở Đắk Lắk điều khiển ô tô phân khối lớn di chuyển trên đại lộ Đông Tây.

Khi xe của C. chạy tới đoạn qua phường Tự An, do không làm chủ được tốc độ, đã va chạm với xe máy của chị Nguyễn Thị H. (SN 1999, trú phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chị H. đang mang thai tháng thứ 5 tử vong. Thiếu niên C. cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Tại hiện trường, hai chiếc xe bị hư hỏng rất nặng.

Trước đó, đêm 21/5, tại đại lộ Đông Tây cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Thời điểm đó, xe con đang di chuyển trên đại lộ đã tông vào bùng binh khiến ông Nguyễn Văn H. (SN 1972, TP Buôn Ma Thuột) tử vong và ông Nguyễn Văn Th. (SN 1974) bị thương nặng. Ngoài ra, trên xe còn có 2 người khác bị thương nhẹ.

Hồi tháng 2/2023, thanh niên Đ.X.T. (trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) điều khiển xe máy lưu thông trên QL27, rồi bất ngờ tông vào rào chắn bằng bê tông được đơn vị thi công ngăn để thi công đường Đại lộ Đông Tây, tử vong tại chỗ.

Như vậy, chưa đầy nửa năm, trên tuyến đại lộ Đông Tây đã ghi nhận ít nhất 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người và 1 thai phụ tử vong.

Dự án đường Đông - Tây TP Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư 1.239 tỷ đồng, do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515.

Dự án có chiều dài toàn tuyến 6,9km (điểm đầu nút giao Đinh Tiên Hoàng - Lê Duẩn, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 27 với đường vào Cảng hàng không Buôn Ma Thuột). Dự án được khởi công xây dựng từ cuối tháng 9/2015, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, do không kịp tiến độ nên UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2023.