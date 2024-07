Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND

TPO - Ngày 17/7, phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các thế hệ tướng lĩnh và sĩ quan CSND tiếp tục đóng góp ý kiến và nỗ lực để lực lượng CAND phát huy truyền thống, đạt được nhiều chiến công và thành tích xuất sắc hơn nữa.

Buổi gặp mặt do Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (ngày 20/7/1962 – 20/7/2024).

Dự buổi gặp mặt có, Chủ tịch nước Tô Lâm; ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao. Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có các cán bộ trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; nguyên lãnh đạo cấp cao của lực lượng CSND qua các thời kỳ…

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh về vai trò và những thành tựu của lực lượng CSND trong suốt hơn 80 năm qua, đặc biệt là 62 năm qua đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng sức khỏe đến các lãnh đạo, cũng như các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ lão thành của lực lượng CSND qua các thời kỳ.

Điểm lại những chiến công, thành tích của lực lượng CSND trong suốt chặng đường phát triển và trưởng thành, Chủ tịch nước khẳng định, trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng CAND nói chung có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ cựu CAND, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ CSND đã nghỉ hưu.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác, mà còn rất cần đến sự quan tâm, giúp đỡ về trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ, các đồng chí cán bộ công an lão thành và các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ CSND đã nghỉ hưu. Chủ tịch nước mong muốn các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan CAND nói chung, CSND nói riêng tiếp tục có những ý kiến đóng góp để lực lượng CAND phát huy truyền thống, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa…

Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục quan tâm, chăm lo đến các cán bộ hưu trí CAND nói chung, cán bộ hưu trí của lực lượng CSND nói riêng, cũng như xây dựng Hội Cựu CAND ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, tình cảm thân thiết và sự ghi nhận, đánh giá cao của Chủ tịch nước đối với những thành tích, kết quả của lực lượng CAND, trong đó có lực lượng CSND thời gian qua; đồng thời nghiêm túc lĩnh hội, quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước.

Lực lượng CSND nguyện sẽ phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, kế thừa, tiếp nối những thành tích, kết quả mà các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an, các tướng lĩnh, sĩ quan, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã dày công xây dựng, vun đắp; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin của Nhân dân.