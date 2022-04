Chủ tịch nước: Quảng Trị hãy tạo kỳ tích để tri ân các bậc tiền nhân

TPO - Tối 29/4, tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2022); 50 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972-2022). Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Chương trình nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Đến dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội..., lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị, các tỉnh, thành phố, Quân khu 4; các vị khách quốc tế, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh từng chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị và đông đảo nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ôn lại lịch sử hào hùng của quân và dân tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch nước khẳng định, trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ là bản tráng ca hào hùng của quân và dân Quảng Trị nói riêng, cả nước nói chung, góp phần buộc Mỹ phải nối lại đàm phán, tiến đến ký kết hiệp định Paris; là cơ sở để quân và dân ta mở cuộc tấn công vũ bão, thần tốc làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam và thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, quân và dân tỉnh Quảng Trị đã làm nên nhiều chiến thắng vang dội, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị vào ngày 1/5. Chiến thắng này là một trong những mốc son chói lọi, là kỳ tích của quân, dân Quảng Trị anh hùng; là thắng lợi của lòng yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, ngày nay Quảng Trị đang ra sức phát triển kinh tế, vươn lên mạnh mẽ với một sức sống mới, khí thế mới viết nên câu chuyện cổ tích mà có thật về “thép nở hoa”.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị phát huy tính năng động, đổi mới, sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh hạnh phúc; thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo của tỉnh vì lợi ích chung; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Cùng với đó là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư có chất lượng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và phát huy tài nguyên vốn con người, nhất là đặc tính thông minh, hiếu học, cần cù, chịu khó của người dân đất miền trung Quảng Trị.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, phát huy lợi thế tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây; phối hợp với các tỉnh bạn Lào nghiên cứu các chính sách chung cho phát triển kinh tế biên giới. Tập trung tháo gỡ các nút thắt phát triển, tạo đột phá thực sự cho các ngành kinh tế có tiềm năng dựa trên các lợi thế của tỉnh như nông nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, du lịch, kinh tế biển.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh chú trọng quan tâm chăm lo tốt những đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, người nghèo, trẻ em khó khăn, người yếu thế trong xã hội; gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, nhất là các di tích cách mạng, biến nơi đây thành những "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, khí phách anh hùng của quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ không chỉ trong tỉnh mà cho thế hệ trẻ cả nước.

Chủ tịch nước đề nghị Quảng Trị tập trung thực hiện tốt việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ, xảy ra vụ việc phức tạp, điểm nóng; giữ vững an ninh biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn các loại tội phạm.

“Hãy phấn đấu để vĩ tuyến 17, sông Bến Hải trở thành biểu tượng trỗi dậy mới về phát triển kinh tế-xã hội, hãy tạo nên những "kỳ tích sông Thạch Hãn và sông Bến Hải", để tri ân các bậc tiền nhân, xương máu của cha ông đã hòa xuống những dòng sông bất tử; xứng đáng với trang sử hào hùng, oanh liệt của vùng đất này”, Chủ tịch nước kỳ vọng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đây cũng là lần thứ 2 tỉnh Quảng Trị vinh dự nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng cho biết, trong hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quảng Trị là đầu cầu chiến lược nối liền hai miền Nam - Bắc, là căn cứ địa, là bàn đạp tiến công để giải phóng miền Nam.

Trước sức mạnh áp đảo của những đòn tiến công dồn dập, bất ngờ của bộ đội chủ lực, của quân và dân Quảng Trị, với hậu phương lớn miền Bắc, 11 giờ ngày 1/5/1972, Quảng Trị tự hào là tỉnh đầu tiên của miền Nam được giải phóng và vinh dự được chọn đặt thủ phủ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

Để cứu vãn tình thế thất thủ tại Quảng Trị, Mỹ- Ngụy điên cuồng phản kích tái chiếm thị xã Quảng Trị hòng giành lợi thế trên bàn đàm phán Hội nghị Paris. Thế nhưng quân địch đã vấp phải tinh thần chiến đấu quả cảm, ngoan cường của quân và dân ta.

Trong 81 ngày đêm lịch sử mùa hè đỏ lửa năm 1972 chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ bất chấp mọi hiểm nguy, vượt sông Thạch Hãn giữa mưa bom, bão đạn chiến đấu ngoan cường để bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị. Hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, máu xương các anh đã hòa vào dòng sông Thạch Hãn linh thiêng và nằm lại trong lòng đất mẹ Thành Cổ-Quảng Trị anh hùng khi tuổi còn đôi mươi.

Là mảnh đất sâu nặng nghĩa tình, Quảng Trị đang thay mặt cả nước chăm sóc 60.000 mộ liệt sỹ là con em của các tỉnh, thành phố trong cả nước trên 72 nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh và Thành cổ Quảng Trị.