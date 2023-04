Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại TPHCM

TPO - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chúc các vị chư tôn đức, sư sãi, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer luôn mạnh khỏe, tích cực kết hợp giữa đạo với đời góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Sáng 11/4, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đã đến thăm, chúc mừng tại chùa Candaransi (quận 3) và chùa Pothiwong (quận Tân Bình, TPHCM) nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Đi cùng đoàn công tác có Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu, Trưởng ban Dân tộc TPHCM Huỳnh Văn Hồng Ngọc.

Tại các nơi đến thăm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nêu rõ hoạt động đến thăm, chúc Tết bà con các dân tộc nhân dịp lễ Tết và các sự kiện trọng đại của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta cũng như các cấp chính quyền trên cả nước.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là sự kiện quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer, nhưng cũng là hoạt động hết sức quan trọng trong các sự kiện lớn hằng năm của đất nước, đã được Đảng, Nhà nước cụ thể hóa bằng các chủ trương, chính sách, các chỉ thị. Mỗi dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đều tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, chia sẻ và chúc Tết bà con.

Ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh, trong sự phát triển chung của đất nước, sự đóng góp của đồng bào các dân tộc có vai trò rất quan trọng. Dưới tác động của đại dịch thời gian qua cũng như tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động, dù đất nước và TPHCM đã vượt qua những thời điểm cam go nhất, từng bước ổn định và vươn lên trong cuộc sống, Bộ trưởng Hầu A Lềnh đánh giá sẽ còn nhiều khó khăn trong thời gian tới và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của đồng bào các dân tộc cả về kinh tế, vật chất, do đó càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

“Trên hết, một sức mạnh vô cùng to lớn đã được thể hiện trong đại dịch, qua các thiên tai, biến cố là tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Do đó, tôi mong muốn bà con nhân dân, người có uy tín trong cộng đồng phát huy những thành quả đạt được, đoàn kết, phấn đấu vươn lên để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bày tỏ.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chúc các vị chư tôn đức, sư sãi, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer luôn mạnh khỏe, tích cực kết hợp giữa đạo với đời góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. “Chúc bà con, cộng đồng dân tộc Khmer năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình khang an, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công hơn trong cuộc sống, trong sản xuất kinh doanh và công việc của mình, đưa cuộc sống của đồng bào ngày càng vươn lên”, ông Hầu A Lềnh phát biểu.

Trao đổi tại chùa Candaransi, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị các chư tăng, các vị sư sãi quan tâm, phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, chăm lo, giúp đỡ sinh viên các nước bạn Lào, Campuchia đang sinh sống, học tập tại TPHCM bằng những chủ trương của Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM đã được cụ thể hóa nhằm góp phần xây dựng mối đoàn kết hữu nghị của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Ông Lềnh cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố tiếp tục có những chính sách cụ thể để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số đang sinh sống, làm việc, học tập, sản xuất kinh doanh tại TPHCM, nhất là cộng đồng người Khmer trong việc giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm và sinh kế để cộng đồng ngày càng vươn lên góp phần vào sự phát triển chung của TPHCM.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước mỗi dịp Tết đến, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Trụ trì chùa Candaransi khẳng định bên cạnh việc hướng dẫn chư tăng, Phật tử tu tập, chùa còn phát huy vai trò trong việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước Việt Nam, Lào, Campuchia đối với các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo.