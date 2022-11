Tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân hết lòng xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

TPO - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2022 cho 147 cá nhân tại TPHCM nhằm vinh danh, khen thưởng cho những cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng Chính phủ cũng đã trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc hệ thống MTTQ TPHCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 12/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” và giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM lần thứ 3 - năm 2022 cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đến dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng các tổ chức thành viên MTTQ, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, đại biểu các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài và toàn thể các thành viên, cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở nhân Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, mỗi lần họp mặt truyền thống là dịp không chỉ ôn lại truyền thống, mà còn là để nhắc nhớ, phát huy hơn nữa những giá trị tốt đẹp, đồng thời tiếp tục đổi mới và phát triển cũng như để khắc phục những hạn chế, yếu kém với tinh thần: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là vấn đề cốt tử, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, đã được đúc kết qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; đã trở thành đường lối chiến lược cách mạng của Đảng trong hơn 92 năm qua.

“Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy ngày càng mạnh mẽ và là nhân tố rất quan trọng của công cuộc đổi mới, đồng thời giúp đất nước vượt qua khó khăn, thách thức”, ông Nên khẳng định.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị MTTQ thành phố nghiên cứu đa dạng hóa hình thức, thiết lập nhiều kênh thông tin linh hoạt hơn nữa để thu thập, lắng nghe ý kiến nhân dân. Theo ông Nguyễn Văn Nên, hiện nay vấn đề này thành phố đã nói và quyết tâm rất cao nhưng vẫn còn nhiều vấn đề mà người dân kiến nghị, doanh nghiệp đề xuất nhưng chưa được giải quyết kịp thời.

Cùng với đó, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời quyết liệt và đi đến cùng những việc đã giám sát, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện nhưng vẫn còn tồn đọng, kéo dài.

Ông Nên cũng yêu cầu tổ chức Mặt trận thành phố quan tâm chăm lo hơn nữa công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Sau giai đoạn phòng, chống dịch đầy cam go, khốc liệt vừa qua, thành phố đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc và phải luôn chủ động giữ vững trận địa an sinh xã hội. “Tôi đề nghị Mặt trận tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách, quy định củng cố lại hệ thống an sinh của thành phố, bảo đảm nguồn lực ổn định trên nền tảng “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, có cơ chế vận hành hiệu quả trên nền tảng công nghệ và dữ liệu quản lý dân cư. Đồng thời nâng cao hiệu quả bảo trợ xã hội đối với các đối tượng đặc biệt, nhất là trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa, người chịu tác động trực tiếp của đại dịch”, ông Nên nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần 3 đến 11 tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa giá trị đoàn kết, nhân văn.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2022 cho 147 cá nhân tại TPHCM nhằm vinh danh, khen thưởng cho những cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc hệ thống MTTQ TPHCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.