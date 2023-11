Chọn nhà khu vực trung tâm: trải nghiệm sống trong 'tổ ấm 5 sao'

Dịch vụ quản lý và vận hành chuẩn khách sạn khiến mỗi căn hộ tại Lancaster Legacy không chỉ mang giá trị bền vững về đầu tư mà còn trở thành một tổ ấm, một không gian sống thực sự tinh tế, tiện nghi và thoải mái cho giới trí thức tại khu vực trung tâm.

Chuyện chọn nhà khu vực trung tâm

Ngày nay, việc tiếp xúc với nhiều nền văn hoá, phong cách sống và tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp từ khắp nơi trên thế giới đã trở nên quen thuộc với giới trí thức. Từ những trải nghiệm có được qua những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng khắp nơi trên thế giới, việc mỗi thành viên của cộng đồng này có nhu cầu về một không gian sống sang trọng nhưng vẫn tiện nghi, thoải mái trong chính ngôi nhà của mình cũng là điều dễ hiểu.

Và chính bởi vậy, một “tổ ấm 5 sao” không chỉ dừng lại ở vị trí nằm giữa khu vực trung tâm thành phố, sở hữu không gian đẹp, hiện đại và đầy đủ tiện ích. Đó còn là trải nghiệm của mỗi cư dân khi có thể tận hưởng tất cả những đặc quyền của một hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm từ đội ngũ quản lý và vận hành chuẩn khách sạn hạng sang. Từ dịch vụ dọn phòng hàng ngày, dịch vụ giặt là, đến dịch vụ đặt vé và đưa đón, các yêu cầu của cư dân được đáp ứng một cách tận tâm và chuyên nghiệp. Điều này tạo ra một môi trường sống thoải mái, tiện nghi và đáng nhớ cho cư dân của căn hộ cao cấp khu vực trung tâm.

Quản lý căn hộ chuẩn khách sạn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo chất sống riêng có dành cộng đồng tinh hoa. Một ví dụ tiêu biểu có thể kể đến là Lancaster Management – đơn vị quản lý vận hành 2 toà nhà Lancaster Lê Thánh Tôn (Tp. Hồ Chí Minh) và Lancaster Núi Trúc (Hà Nội). Khéo léo nắm bắt và ân cần thấu hiểu, Lancaster Management đã thành công chinh phục trái tim những khách hàng, những vị chủ nhà kỹ tính trong suốt hơn 16 năm qua. Đó là sự đồng hành 24/7, thuộc lòng thói quen, thời gian biểu của mỗi vị chủ nhà, là chiếc tủ áo được sắp xếp theo đúng thứ tự các tone màu, là hàng cây cảnh trên ban công được chăm sóc cẩn thận dù vị chủ nhà đi công tác dài ngày.

Kế thừa kinh nghiệm quản lý từ thương hiệu Lancaster Management, năm 2021, Lancaster The Master đã ra mắt. Từ những thành công của Lancaster Management, Lancaster The Master có thể được coi như “bản nâng cấp 5 sao” với quy trình chăm sóc cư dân tuân thủ những tiêu chuẩn cao cấp của ngành khách sạn toàn cầu, nhưng vẫn được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu, mong muốn và thói quen của người Việt.

Vượt trên những giá trị lý tính, dịch vụ quản lý và vận hành tiêu chuẩn cao cấp đã thực sự biến mỗi căn hộ khách sạn trở thành một tổ ấm, một không gian sống thực sự tinh tế, tiện nghi và thoải mái, đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất của mỗi gia chủ.

Lancaster Legacy: Biến nhu cầu thành tiêu chuẩn

Là toà tháp tiếp theo mang “họ” Lancaster, Lancaster Legacy đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khu vực phía Nam thời gian gần đây bởi dấu ấn về vị trí “vàng” trên con đường di sản Nguyễn Trãi. Sở hữu 3 tòa tháp với 38 tầng nổi và 5 tầng hầm, Lancaster Legacy giới thiệu tới khách hàng và nhà đầu tư 749 sản phẩm, đa dạng loại hình từ 01 đến 04 phòng ngủ, căn hộ thông tầng và penthouse cùng hệ thống tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi thế hệ trong gia đình.

Để biến mỗi căn hộ thực sự trở thành tổ ấm cho cộng động tinh hoa, song song với việc phát triển hệ thống tiện ích đa tầng, đồng bộ, góp phần tạo nên một cộng đồng cư dân gắn kết, nhà phát triển dự án đã lựa chọn Lancaster The Master trở thành đơn vị quản lý vận hành dịch vụ tại các toà tháp.

Với sản phẩm căn hộ thuộc toà tháp Broadway đang chuẩn bị ra mắt thị trường, hiện đơn vị phát triển dự án đặc biệt chú trọng đến các tiện ích nội khu để mang lại trải nghiệm sống tốt nhất cho cư dân như hồ bơi, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, khu vườn xanh, khu BBQ, và khu vực sinh hoạt cộng đồng.

Chính bởi lí do này, đội ngũ vận hành Lancaster The Master cũng đang tập trung “thiết kế” quy trình vận hành phù hợp nhất với kết cấu toà tháp, từng loại hình căn hộ, khu vực chung như hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em… nhằm đảm bảo sự an toàn, thoải mái cho dân. Mỗi vị khách có một sở thích, nếp sống khác nhau đồng nghĩa dịch vụ mà “quản gia” Lancaster The Master cung cấp cũng là độc nhất. Đồng hành với khách hàng 24/7, có thể nói bao nhiêu khách hàng, là bấy nhiêu sự tận tụy không thể sao chép.

Tận tâm và tinh tế, đội ngũ Lancaster The Master tại Lancaster Legacy không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các yêu cầu cơ bản, mà còn đi xa hơn bằng cách tạo ra một cung cách ân cần, luôn lắng nghe và thấu hiểu cư dân, đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu đảm bảo mọi vấn đề được giải quyết kịp thời và hiệu quả. Sự an toàn và riêng tư của mỗi cư dân đều được đặc biệt lưu ý để tạo nên một môi trường sống an tâm, ổn định, từ đó xây dựng một cộng đồng thân thiện, nơi mọi người có thể giao lưu và tận hưởng những tiện ích và dịch vụ tốt nhất.