Chính thức khai trương Sales Gallery và căn hộ mẫu thành phố dưỡng lành La Pura

Sáng 16/5, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phát Đạt chính thức khai trương Sales Gallery và căn hộ mẫu dự án thành phố dưỡng lành La Pura tại Mega Market An Phú, đường Song Hành , Khu đô thị mới An Phú An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM . Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trên hành trình kiến tạo thành phố dưỡng lành, mang đến trải nghiệm chân thực nhất dành cho khách hàng và nhà đầu tư.

Ghi nhận thực tế, sự kiện khai trương thu hút hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư đến chiêm ngưỡng và được "mục sở thị" không gian sống dưỡng lành – nơi mỗi chi tiết đều được chăm chút để mang lại sự thư thái và an nhiên giữa lòng đô thị. Theo đại diện thay mặt Chủ đầu tư, Sales Gallery và nhà mẫu của La Pura được lựa chọn kỹ càng khi đặt ở lõi trung tâm, nơi có mặt tiền đường lớn, có metro ngang nhà và có cả trung tâm thương mại kề cận. Tất cả đều mong muốn mang những trải nghiệm chân thật nhất về ngôi nhà La Pura dành cho gia chủ. Song song đó, không gian tại nhà mẫu cũng được chăm chút tỉ mỉ, chuẩn chỉnh theo định hướng “trong sang, ngoài xanh” của dự án. Theo đó, ngay từ phía ngoài Sales Gallery, khách hàng sẽ được chào đón bằng một không gian xanh mát, mang đến cảm giác thư thái và trong lành như đang sống giữa một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Mỗi đường nét thiết kế đều toát lên sự tinh tế và đột phá, kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ hiện đại và công năng sử dụng. Bước vào không gian bên trong được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, kết hợp nội thất cao cấp và hệ thống thiết bị tương tác hiện đại, Quý khách hàng sẽ được trải nghiệm sự sang trọng và vẫn gần gũi, ấm cúng. Các khu vực chức năng như phòng họp, phòng trình chiếu, khu vực kidzone và khu tổ chức sự kiện được bố trí khoa học, phục vụ tối đa nhu cầu giao dịch, tư vấn và kết nối. Khu vực sa bàn dự án, nhà mẫu và hệ thống trình chiếu hiện đại sẽ liên tục giới thiệu hình ảnh chân thực và sống động về thành phố dưỡng lành La Pura. Kiến trúc mở cùng việc tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tạo nên sự kết nối liền mạch giữa không gian bên trong Sales Gallery và sân vườn xanh mát bên ngoài. Sự giao hòa ấy tạo nên một trải nghiệm sống “dưỡng lành” đầy gần gũi và khác biệt chỉ có tại La Pura. Không gian căn hộ mẫu 1 PN và 2 PN tại La Pura cũng được thiết kế tinh tế và hiện đại, tối ưu hóa từng mét vuông để mang đến sự tiện nghi tối đa cho người sử dụng. Các khu vực từ phòng khách, bếp đến phòng ngủ đều được bố trí hợp lý, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, cao cấp. Sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng, chất liệu và màu sắc cũng giúp tổng thể không gian trở nên cân đối, thanh lịch và đầy cảm hứng. Mọi góc nhỏ trong nhà mẫu đều được chăm chút kỹ lưỡng từ ánh sáng tự nhiên, chất liệu nội thất đến cảm giác khi bước vào từng phòng. Việc bố trí nội thất và không gian rõ ràng trong căn hộ 1 PN và 2 PN giúp khách hàng dễ dàng hình dung được cách sắp xếp thực tế của từng loại căn hộ. “Với định hướng kiến tạo thành phố dưỡng lành toàn diện, La Pura không chỉ mang lại giá trị sử dụng lâu dài mà còn sở hữu tiềm năng khai thác cho thuê và tăng giá bền vững”, đại diện thay mặt Chủ đầu tư nhấn mạnh. P.V