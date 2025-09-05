Chính quyền Tổng thống Donald Trump bị kiện liên quan dự án điện gió hàng nghìn tỷ

TPO - Tập đoàn điện gió ngoài khơi Đan Mạch Orsted cùng chính quyền bang Rhode Island và Connecticut đã nộp đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau khi dự án điện gió Revolution Wind bất ngờ bị đình chỉ dù đã gần hoàn thành.

Theo đơn kiện được công bố vào ngày 4/9, lệnh dừng thi công được ban hành vào tháng trước bởi Bộ Nội vụ Mỹ, với lý do lo ngại an ninh quốc gia nhưng không có căn cứ pháp lý rõ ràng. Dự án Revolution Wind cho rằng quyết định này phi pháp và tùy tiện khi dự án đã hoàn thành 80%, lắp đặt xong toàn bộ móng ngoài khơi và 45/65 tua-bin gió.

Orsted và đối tác Skyborn Renewables cho biết đã đầu tư khoảng 5 tỷ USD, đồng thời cảnh báo chi phí có thể tăng thêm 1 tỷ USD nếu dự án tiếp tục bị đình trệ. Ngoài ra, nguy cơ thiếu hụt tàu chuyên dụng phục vụ lắp đặt có thể khiến dự án chậm ít nhất một năm, thậm chí đứng trước nguy cơ bị hủy.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump bị kiện sau khi dự án điện gió Revolution Wind bất ngờ bị đình chỉ dù đã gần hoàn thành. Ảnh: Hart Energy.

Bang Rhode Island và Connecticut cũng đệ đơn kiện riêng, yêu cầu tòa án liên bang tuyên bố lệnh đình chỉ là bất hợp pháp. Ông William Tong - Tổng chưởng lý bang Connecticut - nhấn mạnh: “Hành động quản lý thất thường và liều lĩnh như vậy là vi phạm pháp luật, và chúng tôi sẽ đấu tranh để chấm dứt”.

Tổng thống Trump từ lâu công khai phản đối điện gió, cho rằng đây là nguồn năng lượng “xấu xí, đắt đỏ và thiếu ổn định”. Các chuyên gia nhận định lập trường này đi ngược lại mục tiêu tăng cường nguồn cung năng lượng để đáp ứng nhu cầu khổng lồ cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Mỹ.

Revolution Wind dự kiến hoàn thành trong năm tới, cung cấp điện cho khoảng 350.000 hộ gia đình ở bang Rhode Island và Connecticut. Tuy nhiên, việc đình chỉ diễn ra đúng thời điểm Tập đoàn điện gió ngoài khơi Đan Mạch Orsted đang nỗ lực huy động 60 tỷ crown Đan Mạch (tương đương 9,4 tỷ USD) thông qua phát hành quyền mua cổ phần, khiến tập đoàn càng gặp khó khăn.

Trước đó, một dự án điện gió của tập đoàn Equinor, Na Uy cũng từng bị đình chỉ nhưng sau đó được gỡ bỏ nhờ can thiệp ngoại giao. Hiện Bộ Nội vụ Mỹ từ chối bình luận về vụ kiện của Orsted và các bang.