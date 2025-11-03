Chính phủ sẽ trình Quốc hội các chính sách mới về thuế thu nhập cá nhân

TPO - Các dự án Luật Quản lý thuế và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cùng nhiều nội dung quan trọng khác sẽ được Chính phủ trình Quốc hội trong tuần làm việc này.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng nay (3/11), Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội tờ trình về 5 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử.

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính trình bày báo cáo thẩm tra, Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận ở tổ về 6 dự án luật trên.

Quốc hội sẽ thảo luận về thuế thu nhập cá nhân trong tuần làm việc này.

Ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường cũng được Chính phủ trình trong ngày làm việc này.

Đặc biệt, các dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cũng được trình Quốc hội. Nội dung này được luôn được cử tri và các đại biểu Quốc hội quan tâm trong thời gian qua.

Liên quan đến nội dung này, vừa qua, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.

Cũng trong tuần làm việc này, các dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng cũng sẽ được trình ra Quốc hội.

Nội dung quan trọng khác, chiều 4/11, các đại biểu sẽ dành thời gian thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong ngày 5/11, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở tổ về các dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí…