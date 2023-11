Chìm tàu ngay cửa biển, 5 ngư dân Quảng Ngãi may mắn được cứu vớt

TPO - Đang trên đường di chuyển vào bờ, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi không may bị sóng lớn đánh chìm. Rất may cả 5 ngư dân trên tàu được cứu vớt an toàn.

Chiều 13/11, ông Nguyễn Hoài Thanh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một tàu cá của ngư dân xã Tịnh Kỳ vừa bị sóng đánh chìm khi đang vào cảng Sa Kỳ để tránh trú. Rất may các ngư dân trên tàu được cứu vớt an toàn. Theo đó, vào lúc 6h50p ngày 13/11, tàu cá QNg 11213 TS do ông Huỳnh Thanh Long (36 tuổi, trú thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, trên tàu có 5 ngư dân. Khi tàu cá QNg 11213 TS đang trên đường chạy vào cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), đến khu vực hòn Bàn Thang (thuộc địa phận xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) thì không may bị sóng đánh chìm. Lúc này, tàu cá QNg 55098 TS của ông Nguyễn Thanh Tuấn (65 tuổi, trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) phát hiện, đã tiếp cận cứu vớt và đưa 5 ngư dân trên tàu cá QNg 11213 TS vào bờ an toàn. Đồng thời, trình báo với lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với chính quyền địa phương tìm biện pháp cứu hộ tàu bị nạn. Sau khi bị nạn, chủ tàu cá QNg 11213 TS đã nhờ 2 tàu cá của địa phương trục vớt và cứu hộ tàu bị nạn. Đến 9h15p cùng ngày (13/11), tàu cá QNg 11213 TS được trục vớt, lai dắt vào bờ. Được biết, tàu cá QNg 11213 TS xuất bến vào chiều ngày 12/11 để hành nghề mành chụp ở vùng biển Quảng Ngãi, trên tàu có 5 ngư dân. Tàu cá chết máy, hai thuyền viên gặp nạn trôi dạt trên biển Chiều 13/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa triển khai nhân lực, phương tiện phối hợp tìm kiếm, cứu hộ hai ngư dân bị trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết xấu. Trước đó, Bộ Chỉ huy BĐBP TT-Huế nhận thông tin, vào lúc 4h sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu BĐ-94404-TS khi đang lai dắt theo 2 boong-tông (công cụ hỗ trợ tàu cập cảng) thì bị hỏng máy và đứt dây neo tại tọa độ 16027'500''N – 107058'700''E, cách bờ biển xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc (TT-Huế) khoảng 6,3 hải lý.Sự cố khiến boong-tông và hai thuyền viên đi theo tàu BĐ-94404-TS bị trôi dạt. Lúc này, hai ngư dân đều có mặc áo phao. Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân triển khai công tác tìm kiếm. Tại gần vị trí boong-tông bị nạn, thông qua hệ thống giám sát hành trình, lực lượng chức năng phát hiện có tàu Hoàng Sa 126 đang đi qua theo hướng từ Bắc vào Nam. Cảng vụ Hàng hải TT-Huế đã liên lạc với thuyền trưởng tàu Hoàng Sa 12 yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn 2 thuyền viên. Đến 13h chiều 13/11, tàu Hoàng Sa 126 đã tiếp cận được với các boong-tông và thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đưa thành công 2 thuyền viên bị trôi dạt trên biển lên tàu an toàn. Dự kiến, hai thuyền viên gặp nạn sẽ được đưa về cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc.