Chiến lược 'Chiêu mộ người Việt toàn cầu' của Techcombank: Kiến tạo hệ sinh thái 'Make in Vietnam'

Từng có thời điểm, người Việt trẻ học tập và làm việc ở nước ngoài xem “giấc mơ định cư” là đích đến cuối cùng. Nhưng trong những năm gần đây, một làn sóng ngược dòng đang hình thành: thế hệ nhân tài Việt toàn cầu, sau nhiều năm tích lũy tri thức và kinh nghiệm quốc tế, đang chủ động trở về – với mong muốn tạo dấu ấn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Techcombank là Ngân hàng Việt Nam tiên phong đón đầu xu hướng, kiến tạo môi trường làm việc hiện đại, chuẩn quốc tế, nơi hội tụ của những nhân tài xuất sắc trong và ngoài nước, thu hút người Việt toàn cầu trở về đóng góp cho hành trình đưa Việt Nam thành một quốc gia phát triển.

Từ “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” đến Top 10 nơi làm việc hàng đầu châu Á (Theo Great Place to Work®), Techcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai chiến lược “chiêu mộ người Việt toàn cầu” thông qua chiến dịch Overseas Talent Roadshow – chuỗi sự kiện kết nối nhân tài Việt tại các quốc gia phát triển. Sau những dấu ấn mạnh mẽ tại Singapore, Mỹ, Anh và Úc, năm 2025, chiến dịch tiếp tục mở rộng quy mô tại Los Angeles (Mỹ) và Paris (Pháp) – hai thị trường chiến lược trong hành trình tìm kiếm nhân tài toàn cầu.

Hệ sinh thái "Make in Vietnam" - sẵn sàng cho bước tiến vượt bậc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP 6.5 - 7%/năm suốt hơn một thập kỷ và được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, cũng như một “điểm trở về” lý tưởng cho nhân tài Việt khắp thế giới.

Cùng với đó, Chính phủ Việt Nam đã thay đổi quan điểm chiến lược từ thu hút FDI sang chủ động xây dựng những doanh nghiệp tư nhân đủ năng lực làm chủ “cuộc chơi”. Theo đó, kinh tế tư nhân trở thành đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng hơn.

Năm 2025 cũng là thời điểm đánh dấu bước ngoặt mới của Techcombank trong việc đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái theo mô hình tập đoàn tài chính đồng bộ và toàn diện với ba trụ cột chiến lược: số hóa – dữ liệu – nhân tài. Trong đó, Techcombank tiếp tục tiên phong dẫn dắt hành trình chuyển đổi số, hướng tới trở thành ngân hàng Top 10 khu vực Đông Nam Á; hợp tác với One Mount Group phát triển nền tảng số phục vụ 20 triệu người dùng và kiến tạo Đô thị tương lai cùng Masterise Group với chuỗi thành phố thông minh đạt chuẩn quốc tế.

Techcombank đặt kỳ vọng vào những nhân tài xuất sắc, tập trung vào AI, Blockchain, kiến trúc sư tài chính và các nhà quy hoạch đô thị sáng tạo, nhằm đồng hành hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.

Overseas Talent Roadshow: Không chỉ là tuyển dụng – mà là chiến lược nguồn lực dài hạn

Khởi động từ năm 2022, chiến dịch thu hút nhân tài quốc tế - Overseas Talent Roadshow được thiết kế không chỉ như một sự kiện tuyển dụng, mà là một nền tảng kết nối lâu dài giữa Techcombank và cộng đồng nhân tài người Việt tại nước ngoài.

Trong mỗi sự kiện, ngân hàng không chỉ giới thiệu về môi trường làm việc và cơ hội nghề nghiệp, mà còn chia sẻ tầm nhìn chiến lược, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo cấp cao, và cung cấp hành trình phát triển rõ ràng cho ứng viên quốc tế.

2025 đánh dấu một bước ngoặt mới với sự tham gia của các công ty trong hệ sinh thái như One Mount Group và Masterise Group, đồng thời mở rộng điểm đến tại Los Angeles – Mỹ (9–10/5) và Paris - Pháp (3-5/7). Đây đều là những thị trường có nguồn nhân lực ngành tài chính chất lượng cao – đặc biệt trong các lĩnh vực như dữ liệu, công nghệ và dịch vụ tài chính, phù hợp với định hướng cũng như tầm nhìn và khát vọng của ngân hàng và chiến lược hệ sinh thái mà ngân hàng phát triển. Trước mỗi sự kiện chính, Techcombank sẽ tổ chức các phiên Techcombank Info Day online nhằm cung cấp thông tin trước cho cộng đồng ứng viên.

Chiến dịch này ngay từ khi ra mắt đã trở thành một trong những nỗ lực quy mô và bài bản nhất trong việc kết nối nhân tài Việt toàn cầu. Hàng trăm chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu, tài chính... đã trở về nước qua chương trình này, mang theo cả chuyên môn lẫn khát vọng cống hiến.

Chiến dịch mang theo thông điệp “Be the ONE – Be Greater TOGETHER”, không chỉ là lời kêu gọi, mà là cam kết cùng nhau đồng hành, khai phóng và tạo ra giá trị thực sự cùng những người Việt ưu tú trên khắp thế giới - những người mang trong mình ADN và khao khát dấn thân vì một phiên bản “Vượt trội hơn mỗi ngày” cho chính mình, ngân hàng và đất nước.

Kiến tạo thị trường nhân sự hiện đại, quốc tế tại Việt Nam

Tại Techcombank, chiến lược nhân sự không dừng lại ở việc thu hút nhân tài, mà còn đặt trọng tâm vào việc phát triển và giữ chân những cá nhân xuất sắc thông qua một hệ sinh thái đào tạo toàn diện, cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng và chính sách đãi ngộ vượt trội.

Mỗi nhân viên tại Techcombank được trao quyền và tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, thông qua các chương trình phát triển lãnh đạo như TechcomPACE, TechcomRISE, LEAP, WAY, và Changing Mindset, được thiết kế phù hợp với từng cấp độ và năng lực chuyên môn.

Cho đến nay, chi phí đầu tư cho nhân sự – đặc biệt là đào tạo – luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí hoạt động của Techcombank. Với hơn 246 khóa học mỗi năm trên 8 nền tảng đào tạo quốc tế uy tín như LinkedIn Learning, AWS, Skillsoft…, mỗi năm Techcombank đầu tư trung bình 7.000 giờ học cho đội ngũ – một con số vượt xa mặt bằng chung của nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Bên cạnh phát triển năng lực, Techcombank cũng triển khai nhiều chính sách phúc lợi thiết thực như An Cư, Rent-to-Own, và thưởng hiệu suất cạnh tranh – tạo động lực và nền tảng vững chắc để nhân sự gắn bó lâu dài.

Hiện nay, hơn 13.000 nhân viên đang cùng làm việc và phát triển tại một trong những “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” và nằm trong Top 9 “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (theo Great Place to Work 2024) – với mô hình làm việc Agile được triển khai toàn diện trên toàn hệ thống.

Với chiến lược đầu tư bài bản vào con người, Techcombank đang tái định nghĩa hình ảnh một ngân hàng Việt chuẩn mực quốc tế: không chỉ là nơi làm việc, mà là bệ phóng cho những người Việt tài năng trở về, kiến tạo sự nghiệp và tương lai ngay trên chính quê hương mình.

Techcombank cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện thúc đẩy mỗi nhân viên cùng “Tiến tới phiên bản vượt trội trong bạn”, phát triển toàn diện và vững bước cùng một mục tiêu chung lâu dài.

Thông tin chi tiết về sự kiện Overseas Talent Roadshow và đăng ký tham gia, vui lòng truy cập:

👉 https://techcombankjobs.com/overseas-roadshow-2025