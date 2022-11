Chiêm ngưỡng 8 SVĐ diễn ra World Cup 2022

TPO - 64 trận đấu ở vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra tại 8 sân vận động thuộc 5 thành phố ở Qatar từ ngày 20/11 đến 18/12/2022.

Sân Lusail Iconic (thành phố Lusail)

Sân vận động Lusail Iconic được khánh thành vào ngày 9/9 vừa qua với sức chứa 80.000 chỗ ngồi. Đây là nơi diễn ra các trận đấu Argentina vs Ả Rập Saudi (bảng C), Brazil vs Serbia (bảng G), Argentina vs Mexico (bảng C), Bồ Đào Nha vs Uruguay (bảng H), Ả Rập Saudi vs Mexico (bảng C), Cameroon vs Brazil (bảng G).

Ngoài ra, sân Lusail Iconic còn diễn ra 1 trận đấu ở vòng 1/8, 1 trận tứ kết, 1 trận bán kết và trận chung kết World Cup 2022.

Sân Al-Bayt (thành phố Al Khor)

Sân Al-Bayt được khánh thành vào ngày 30/11/2021 với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Đây là sân đấu với mái che có thể thu vào.

Tại World Cup 2022, sân Al-Bayt là nơi tổ chức Lễ khai mạc, trận khai mạc giữa Qatar với Ecuador (bảng A), Morocco vs Croatia (bảng F), Anh vs Mỹ (bảng B), Tây Ban Nha vs Đức (bảng E), Hà Lan vs Qatar (bảng A), Costa Rica vs Đức (bảng E). Đồng thời, nó còn diễn ra 1 trận ở vòng 1/8, 1 trận tứ kết và 1 trận bán kết.

Stadium 974 (Thủ đô Doha)

Stadium 974 được khánh thành vào ngày 30/11/2021 với sức chứa chỉ 40.000 chỗ ngồi. Tại World Cup 2022, nơi này diễn ra các màn so tài giữa Mexico vs Ba Lan (bảng C), Bồ Đào Nha vs Ghana (bảng H), Pháp vs Đan Mạch (bảng D), Brazil vs Thuỵ Sĩ (bảng G), Ba Lan vs Argentina (bảng c) Serbia vs Thuỵ Sĩ (bảng G) và 1 trận tại vòng 1/8.

Sân Al Thumama (Thủ đô Doha)

Tương tự như Stadium 974, sân Al Thumama cũng chỉ có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, được khánh thành vào ngày 22/10/2021. Đây là nơi diễn ra 8 trận đấu tại World Cup 2022 gồm Senegal vs Hà Lan (bảng A), Tây Ban Nha vs Costa Rica (bảng E), Qatar vs Senegal (bảng A), Bỉ vs Morocco (bảng F), Iran vs Mỹ (bảng B), Canada vs Morocco (bảng F) tại vòng bảng.

Bên cạnh đó, sân Al Thumama còn diễn ra 1 trận tại vòng 1/8 và 1 trận trong khuôn khổ vòng tứ kết.

Sân Khalifa International (thành phố Al Rayyan)

Sức chứa của sân Khalifa International là 45.416 chỗ ngồi, khánh thành từ năm 1976. Sau đó, nó có 2 lần được cải tạo vào năm 2004 và 2014-2017.

8 trận đấu diễn ra tại sân Khalifa International trong dịp World Cup 2022 gồm Anh vs Iran (bảng B), Đức vs Nhật Bản (bảng E), Hà Lan vs Ecuador (bảng A), Croatia vs Canada (bảng F), Ecuador vs Senegal (bảng A), Nhật Bản vs Tây Ban Nha (bảng E), 1 trận vòng 1 8 và trận tranh hạng ba.

Sân Education City (thành phố Al Rayyan)

Sân Education City được khởi công xây dựng từ năm 2016 và khánh thành vào ngày 15/6/2020 với sức chứa 45.350 chỗ ngồi.

Có 8 trận đấu ở World Cup 2022 diễn ra trên sân Education City gồm Đan Mạch vs Tunisia (bảng D), Uruguay vs Hàn Quốc (bảng H), Ba Lan vs Ả Rập Saudi (bảng C), Hàn Quốc vs Ghana (bảng H), Tunisia vs Pháp (bảng D), Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (bảng H), 1 trận vòng 1/8 và 1 trận tứ kết.

Sân Ahmad bin Ali (thành phố Al Rayyan)

Sân Ahmad bin Ali còn được biết đến với tên gọi khác là Al-Rayyan, có sức chứa 44.740 chỗ ngồi. Nó được khánh thành vào năm 2003 nhưng bị phá bỏ hoàn toàn năm 2015. Sau khi xây dựng lại, Ahmad bin Ali được khánh thành vào ngày 18/12/2022 (Quốc khánh Qatar).

Có tất cả 7 trận đấu ở World Cup 2022 diễn ra tại sân Ahmad bin Ali bao gồm Mỹ vs xứ Wales (bảng B), Bỉ vs Canada (bảng F), xứ Wales vs Iran (bảng B), Nhật Bản vs Costa Rica (bảng E), xứ Wales vs Anh (bảng B), Croatia vs Bỉ (bảng F) và 1 trận tại vòng 1/8.

Al Janoub (thành phố Al-Wakrah)

Sân Al Janoub sở hữu mái che có thể thu vào với sức chứa 40.000 chỗ ngồi. SVĐ này khởi công xây dựng năm 2014 và khánh thành vào ngày 16/5/2019.

Các khán giả có thể tới sân Al Janoub theo dõi 7 trận đấu tại World Cup 2022 gồm Pháp vs Australia (bảng D), Thuỵ Sĩ vs Cameroon (bảng G), Tunisia vs Australia (bảng D), Cameroon vs Serbia (bảng G), Australia vs Đan Mạch (bảng D), Ghana vs Uruguay (bảng H) và 1 trận vòng 1/8.