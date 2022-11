Ứng viên vô địch World Cup 2022: Cơ hội nào cho Tây Ban Nha?

TPO - Với lực lượng hiện tại, Tây Ban Nha được dự đoán sẽ khó có thể lên ngôi vô địch World Cup 2022.

Lịch sử tham dự các kỳ World Cup

Đây là lần thứ 16 trong lịch sử, ĐT Tây Ban Nha tham dự các kỳ World Cup và cũng là lần thứ 12 liên tiếp, họ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong 15 lần tham dự World Cup trước đây, Tây Ban Nha có 1 lần lên ngôi vô địch vào năm 2010. Ngoài ra, “La Roja” còn đứng thứ 4 năm 1950, 4 lần vào vòng tứ kết năm 1934, 1986, 1994, 2002. Cùng với đó là 3 lần lọt vào vòng 1/8 năm 1990, 2006 và 2018.

Lực lượng

Danh sách 26 cầu thủ được triệu tập:

Thủ môn: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford).

Hậu vệ: Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Man City), Eric Garcia, Jordi Alba (Barcelona), Hugo Guillamon, Jose Gaya (Valencia).

Tiền vệ: Gavi, Pedri, Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Man City), Carlos Soler (PSG), Marco Asensio (Real Madrid), Marcos Llorente, Koke (Atletico Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig).

Tiền đạo: Ferran Torres, Ansu Fati (Barcelona), Pablo Sarabia (PSG), Yeremy Pino (Villarreal), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao).

Do dính chấn thương trong màu áo Chelsea nên thủ môn Kepa Arrizabalaga không được gọi. Trong khi đó, David De Gea cũng bị gạch tên dù đang đạt phong độ tốt ở MU. Thay vào đó, HLV Luis Enrique gọi 2 thủ môn khác là Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford) để bắt dự bị cho Unai Simon.

Nơi hàng hậu vệ, sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách triệu tập của Tây Ban Nha là trung vệ Sergio Ramos. Mùa giải này, ngôi sao 36 tuổi đạt phong độ khá ấn tượng trong màu áo Paris Saint-Germain.

Do không đạt phong độ tốt trong màu áo Liverpool ở mùa giải này nên tiền vệ Thiago Alcantara cũng không được HLV Enrique triệu tập.

Tuy De Gea, Ramos và Thiago vắng mặt nhưng đội hình Tây Ban Nha vẫn còn rất nhiều ngôi sao như Dani Carvajal, Cesar Azpilicueta, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Pedri, Sergio Busquets, Rodri, Koke, Ansu Fati.

Đồng thời, 26 cái tên mà HLV Enrique mang tới Qatar có sự kết hợp khá hài hoà giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Tuy vậy, vấn đề đáng lo lắng nhất của cựu HLV Barca chính là vị trí tiền đạo cắm.

Tại World Cup 2022, Tây Ban Nha chỉ có 1 trung phong cắm duy nhất là Alvaro Morata. Tuy nhiên, chân sút thuộc biên chế Atletico Madrid không có được phong độ thực sự tốt khi chỉ ghi được 5 bàn qua 19 trận ở mùa giải này. Đồng thời, cầu thủ 30 tuổi còn thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

HLV Luis Enrique

HLV Enrique bắt đầu theo nghiệp cầm quân từ năm 2008. Trước khi dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha vào tháng 7/2018, chiến lược gia 52 tuổi từng dẫn dắt các CLB Barcelona B, AS Roma, Celta Vigo và Barcelona.

Những thành tích đáng chú ý trong sự nghiệp cầm quân của HLV Enrique chủ yếu đến từ quãng thời gian dẫn dắt Barcelona (2014-2017) khi có 2 chức vô địch La Liga, 3 Copa del Rey, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup.

Trên cương vị HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, ông mới chỉ giúp đội bóng xứ sở đấu bò giành vị trí á quân UEFA Nations League mùa giải 2020-2021.

Là người từng có quãng thời gian dẫn dắt Barca nên HLV Enrique rất yêu thích lối chơi tấn công và kiểm soát bóng. Sơ đồ chiến thuật yêu thích của nhà cầm quân sinh năm 1970 là 4-3-3.

Những năm gần đây, Enrique luôn được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Bên cạnh đó, ông còn có kinh nghiệm đa dạng khi cầm quân ở cả cấp độ CLB và ĐTQG.

Phong độ

Trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Tây Ban Nha giành chiến thắng 7, hoà 2 và thua 1 trận (ghi 17 bàn và để lọt lưới 7 bàn). Trong quãng thời gian đó, đội bóng xứ sở bò tót có tới 6 lần giữ sạch lưới.

Ngôi sao kỳ vọng

Theo nhận định của tạp chí Four Four Two, ngôi sao được kỳ vọng nhất trong đội hình Tây Ban Nha ở World Cup 2022 là tiền vệ Pedri. HLV Enrique cho rằng, ngôi sao 19 tuổi có kỹ thuật cá nhân và nhãn quan chiến thuật hoàn hảo. Lối chơi của anh là sự tổng hoà của hai huyền thoại Xavi Hernandez và Andres Iniesta.

Ở EURO 2020 diễn ra hồi mùa Hè năm ngoái, Pedri đã thi đấu gần như trọn vẹn số phút trong màu áo ĐT Tây Ban Nha. Mùa giải này, anh đang có phong độ khá tốt ở Barcelona khi có 3 pha lập công sau 19 trận trên mọi đấu trường.

Lịch thi đấu

Ở World Cup 2022, Tây Ban Nha nằm ở bảng E cùng Costa Rica, Đức và Nhật Bản. Theo lịch thi đấu, Tây Ban Nha chạm trán Costa Rica ở trận mở màn vào ngày 23/11. Bốn ngày sau, họ đụng độ tuyển Đức. Lượt trận cuối cùng vào ngày 1/12, "La Furia Roja" gặp Nhật Bản.

Với sức mạnh của mình, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể giành vé vào chơi ở vòng 1/8. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, với lực lượng hiện tại, “La Roja” khó có thể chinh phục ngôi vô địch World Cup 2022.

Nếu vượt qua vòng bảng, đối thủ tiềm năng của Tây Ban Nha ở vòng knock-out đầu tiên có thể là ĐT Bỉ hoặc Croatia ở bảng F. Trong trường hợp phải đụng độ Bỉ ở vòng 1/8, Tây Ban Nha hoàn toàn có nguy cơ bị loại, bởi “Quỷ đỏ” sở hữu đội hình đồng đều và nhiều ngôi sao ở cả 3 tuyến.

Ngay cả khi đụng Croatia ở vòng 1/8, Tây Ban Nha cũng không dễ có vé đi tiếp, bởi Luka Modric và các đồng đội đang là á quân giải đấu. Tuy không sở hữu quá nhiều ngôi sao nhưng đội bóng vùng Balkan chơi rất gắn kết cùng lối đá phòng ngự, phản công rất hiệu quả.

Đội hình dự kiến của Tây Ban Nha tại World Cup 2022 (4-3-3): Simon; Carvajal, Garcia, Laporte, Alba; Busquets, Koke, Pedri; Sarabia, Morata, Torres.

Tỷ lệ cược về khả năng vô địch World Cup 2022 của Tây Ban Nha: 8/1 (đặt 1 ăn 8, theo nhà cái Sky Bet).