Chiếm 78% thể tích không khí, Nitơ có vai trò gì trong quá trình hô hấp?

Điều gì xảy ra nếu chúng ta chỉ hít khí oxy?

Oxy tinh khiết khá nguy hiểm. Ngộ độc oxy hoặc tăng oxy máu có thể gây tổn hại cho cả phổi và hệ thần kinh, dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, viêm và co giật cơ. Ngộ độc oxy trong thời gian dài thậm chí có thể gây tử vong.

Sản phẩm phụ của quá trình hô hấp tế bào là một nhóm hóa học được gọi là gốc tự do hoặc các loại oxy phản ứng, viết tắt là ROS. Các gốc tự do có thể phản ứng với protein của tế bào, chúng sẽ thay đổi protein, điều đó có thể có nghĩa là nó ngừng hoạt động hoặc bắt đầu hoạt động khi không cần thiết. Kết quả là hỗn loạn! Lúc này các chất chống oxy hóa trong cơ thể bạn xuất hiện.

Chúng ở xung quanh để ngăn chặn hoặc đảo ngược thiệt hại do các gốc tự do gây ra và giữ cho hệ thống của bạn vận hành như cũ. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi bạn hít thở nồng độ oxy cao hơn. Cơ thể bạn sẽ sử dụng lượng oxy bổ sung này để tăng cường sản xuất năng lượng, tăng số lượng gốc tự do trong cơ thể. Quá nhiều gốc tự do sẽ lấn át hệ thống chống oxy hóa của cơ thể, khiến hệ thống này không thể trung hòa được các gốc tự do. Trong trường hợp đó, các tế bào của bạn sẽ bắt đầu chết, đầu tiên là ở phổi, vì nồng độ oxy ở đó cao nhất, nhưng tiếp theo là các tế bào của hệ thần kinh của bạn.

Khí Nitơ có vai trò gì?

Trong không khí có 78% nitơ và 21% oxy, 1% còn lại được tạo thành từ các loại khí khác với số lượng nhỏ, bao gồm cả CO2.

Khí nitơ khá trơ. Nitơ không bị thu hút bởi bất kỳ phân tử nào trong cơ thể và không dễ dàng hòa tan trong huyết tương của máu chúng ta. Do đó, hầu hết nó vẫn còn trong phổi, nhưng điều này cũng rất quan trọng! Hỗn hợp nitơ và oxy giúp giữ cho phổi của chúng ta luôn căng phồng. Điều này là do áp suất mà hỗn hợp khí nitơ và khí oxy tác động lên phổi.

Khi chúng ta thở ra, một lượng không khí, chủ yếu là nitơ, vẫn còn trong phổi, duy trì áp suất cơ bản. Nếu chúng ta bổ sung không khí chỉ bằng oxy nguyên chất, chúng sẽ thay đổi áp suất không khí trong phổi và phổi của chúng ta sẽ xẹp xuống.

