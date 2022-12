Chàng trung úy trẻ chụp ảnh cưới ý nghĩa bên các em nhỏ vùng cao

Bộ ảnh cưới vừa độc lạ, vừa ý nghĩa của anh Dương Hải Anh (Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La) và bạn gái Khánh Linh được chụp tại Hang Táu - một ngôi làng thuộc xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu), cách nơi sinh sống của cả hai hơn 110km.

"Hang Táu là một trong những địa điểm công tác quen thuộc mà mình thường xuyên ghé qua. Hơn nữa, vợ mình lại chưa có cơ hội đến nhiều vùng đồng bào dân tộc khó khăn nên mình đã thử đề xuất ý tưởng chụp ảnh cưới tại Hang Táu và được bạn gái ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình", Hải Anh chia sẻ.

Trên trang cá nhân, anh bày tỏ lời cảm ơn đến tác giả bộ ảnh “Hang Táu và Nuôi em Mộc Châu” đã hỗ trợ từ khâu lên ý tưởng đến việc thực hiện bộ ảnh cưới đầu tiên tại nơi đây. "Nằm cạnh bìa rừng, không điện, không internet, không sóng điện thoại, chỉ có tiếng gia súc và trẻ em chơi đùa đã thực sự để lại cho hai vợ chồng một cảm xúc nguyên bản, và ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất này.

Mảnh đất được ví như một ngôi làng nguyên thủy và mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng, những âm thanh tự nhiên khi hợp lại với nhau tạo cho người nghe cảm giác yên bình đến lạ...", chàng trung úy trẻ viết.

Không chỉ để ôn lại kỷ niệm ở Hang Táu, Dương Hải Anh còn mong muốn được chia sẻ hình ảnh đẹp, bình dị về một điểm đến độc đáo cho bạn bè yêu thiên nhiên, khám phá. Đặc biệt truyền đi thông điệp ý nghĩa về sự gần gũi, chia sẻ trái tim yêu thương với trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn - giống như sứ mệnh mà dự án Nuôi em Mộc Châu mà anh đã, đang và vẫn sẽ thực hiện. Hơn nữa, trung úy trẻ hy vọng, nhiều người sẽ biết đến Hang Táu, ghé thăm du lịch để bà con nơi đây có thêm nguồn thu cải thiện cuộc sống.

Trung úy Dương Hải Anh (SN 1996) hiện sở hữu trang Facebook cá nhân tích xanh với hơn 41.000 lượt theo dõi. Đây là kênh để anh lan tỏa những tin tốt, câu chuyện đẹp, kết nối các tấm lòng hảo tâm thực hiện loạt dự án thiện nguyện, trong đó, nuôi cơm trưa cho gần 4.000 trẻ em Mộc Châu, xây trường, xây nhà cho trẻ em miền biên viễn.

Dự án “Nuôi em Mộc Châu” được Bộ Công an lựa chọn tuyên dương là Công trình thanh niên tiêu biểu toàn lực lượng giai đoạn 2017-2022; đồng thời là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của Công an Sơn La năm 2022, được Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao. Bên cạnh nuôi cơm, Hải Anh còn triển khai loạt dự án bổ trợ để chăm sóc các em một cách toàn diện: dự án nước sạch, áo ấm, chăn ấm…