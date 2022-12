Bí thư Đoàn 'ngàn like'

TP - Trung úy Dương Hải Anh (SN 1996) Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La hiện sở hữu trang Facebook cá nhân tích xanh với hơn 41.000 lượt theo dõi. Đây là kênh để anh lan tỏa những tin tốt, câu chuyện đẹp, kết nối các tấm lòng hảo tâm thực hiện loạt dự án thiện nguyện, trong đó, nuôi cơm trưa cho gần 4.000 trẻ em Mộc Châu, xây trường, xây nhà cho trẻ em miền biên viễn.

Trăn trở với những đứa trẻ thiếu ăn

Tốt nghiệp xuất sắc toàn khóa Học viện Cảnh sát Nhân dân, năm 2019, Dương Hải Anh được phân công về công tác tại đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến thị trấn Mộc Châu và tuyến QL43 đi cửa khẩu Lóng Sập - một điểm nóng về tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp.

Bên cạnh thực hiện hàng nghìn ca tuần tra kiểm soát giao thông, hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Trung úy Dương Hải Anh cùng đồng đội đã tiến hành đấu tranh nhiều chuyên án liên quan đến tội phạm ma túy. Tiêu biểu là chuyên án bắt giữ ba đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin và hơn 2.360 viên ma túy tổng hợp, tham gia bắt giữ thành công đối tượng Tráng Láo Sái - một trong 3 đối tượng vận chuyển bỏ trốn trong chuyên án.

Sau 1 năm công tác, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mộc Châu. Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Sơn La (tổ chức tháng 4/2022), Trung úy Dương Hải Anh, được bầu là Bí thư Đoàn Công an tỉnh và trở thành Bí thư Đoàn Thanh niên Công an cấp tỉnh trẻ nhất cả nước hiện nay.

“Dự án “Nuôi em Mộc Châu” mới đi được 1/5 chặng đường. Hiện toàn tỉnh Sơn La có khoảng 20.000 em nhỏ cần được hỗ trợ cơm trưa để các em yên tâm đến trường học tập. Bản thân tôi và các đồng đội đang nỗ lực kết nối, lan tỏa tới các tấm lòng hảo tâm trao yêu thương cho các em”. Trung úy Dương Hải Anh

Những chuyến công tác tại bản Phiêng Cài, Lóng Sập để lại trong anh nhiều day dứt khi chứng kiến hình ảnh những em nhỏ đói ăn, mặc rét. “Bữa cơm của trẻ em ở đây rất nghèo nàn, các em chủ yếu ăn cơm trắng chan nước lọc và măng rừng chấm muối. Nhiều em bố mẹ mang cơm trong túi ni lông treo lủng lẳng trước hàng rào của trường, học xong các em tự ra lấy ăn. Có em được bố mẹ chuẩn bị cơm trong cặp lồng nhưng mùa hè thường bị thiu. Thầy, cô giáo trăn trở với tôi làm sao giúp học sinh đến trường kiếm con chữ, nâng cao kiến thức các em mới thoát nghèo, thoát khổ được”, Hải Anh kể.

Qua tìm hiểu, anh nhận thấy, đói ăn chính là lý do khiến nhiều em học sinh nơi đây bỏ học giữa chừng. Anh đã báo cáo với Đảng ủy Công an huyện Mộc Châu về những khó khăn mà đồng bào dân tộc gặp phải và đề xuất dự án “Nuôi em Mộc Châu”. Dự án nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, chính thức vào tháng 1/2021, mang sứ mệnh cung cấp bữa ăn trưa cho các em nhỏ vùng cao.

Nuôi cơm trưa cho hơn 4.000 học sinh

Những ngày đầu thực hiện dự án, anh cùng đồng đội đến các điểm trường, khảo sát tình hình, thu thập thông tin của các em nhỏ, sau đó tập hợp và kết nối những hoàn cảnh này đến với nhà hảo tâm thông qua mạng xã hội. Các thành viên trong dự án chính là những người tiên phong trong việc nhận hỗ trợ các em nhỏ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, dự án dần nhận được sự quan tâm của mạnh thường quân nhận nuôi cơm trưa cho các em trong một năm học (9 tháng) với tổng kinh phí là 1.450.000 đồng/1 năm (trong đó, chi phí cho mỗi bữa ăn của một trẻ là 6.800 đồng, tiền cơ sở vật chất: 100.000 đồng).

“Ban đầu nhân dân không ủng hộ, vì sợ sẽ phải đóng thêm tiền, rồi phải hỗ trợ phục vụ nấu nướng sẽ không đi làm kinh tế được. Nhưng sau quá trình làm việc của lực lượng Công an xã, rồi Trưởng bản, Bí thư bản, nhất là những người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thuyết phục, giải thích cuối cùng bà con cũng đồng ý”, Trung úy Hải Anh kể.

Từ 54 em nhỏ tại trường mầm non Phiêng Cài, đến nay dự án “Nuôi em Mộc Châu" lan tỏa, mở rộng đến 75 điểm trường ở Vân Hồ, Bắc Yên của huyện Mộc Châu, hỗ trợ gần 4.000 em có bữa cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng, với tổng số tiền tài trợ lên đến 9,2 tỷ đồng. Các điểm trường đều được phụ huynh hỗ trợ nấu nướng, dọn rửa, giúp các cô giáo đỡ vất vả hơn khi triển khai dự án.

Dự án “Nuôi em Mộc Châu” được Bộ Công an lựa chọn tuyên dương là Công trình thanh niên tiêu biểu toàn lực lượng giai đoạn 2017-2022; đồng thời là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của Công an Sơn La năm 2022, được Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao. Bên cạnh nuôi cơm, anh còn triển khai loạt dự án bổ trợ để chăm sóc các em một cách toàn diện: dự án nước sạch, áo ấm, chăn ấm…

Để dự án lan tỏa rộng rãi, Hải Anh lập website riêng cho dự án: nuoiemmocchau.com; lập Fanpage riêng cho dự án với autoroboot tự động trả thông tin; lập kênh youtube tên gọi: Nuôi em Mộc Châu với hàng nghìn lượt theo dõi. Trang Facebook cá nhân tích xanh với hơn 41.000 lượt theo dõi. Đây là kênh để anh lan tỏa những tin tốt, câu chuyện đẹp, kết nối các em nhỏ vùng cao còn nhiều thiệt thòi, thiếu thốn tới các tấm lòng hảo tâm để san sẻ yêu thương.

Rưng rưng những ngôi nhà hạnh phúc

Không chỉ nuôi cơm, Trung uý Dương Hải Anh còn triển khai dự án “Hạnh phúc cho em” nhằm trao tặng nhà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng trường học kiên cố, khang trang cho các em học sinh ở biên cương Tổ quốc.

Em Hà Thị Hình, 12 tuổi (ở bản Tây Tà Lào, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ) là một trong những em nhỏ khiến Hải Anh day dứt, trăn trở nhiều. Mẹ của Hình bị khuyết tật vận động. Từ nhỏ, Hình không biết mặt bố. Em nhút nhát, ít nói. Hai mẹ con Hình sống nhờ trong căn bếp dột nát của người thân, cuộc sống bữa no, bữa đói. Thương hoàn cảnh thiệt thòi của Hình, Hải Anh đã kết nối, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mơ ước cho em. Chỉ trong thời gian ngắn, ngôi nhà cấp 4, rộng 30m, với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng đã được bàn giao cho mẹ con Hình trong niềm hạnh phúc rưng rưng.

Kể từ ngày có ngôi nhà mới, cô bé Hình ít nói ngày nào, giờ đi đâu cũng khoe, kể về các chú công an tốt bụng. Hải Anh chia sẻ, mỗi ngôi nhà, ngôi trường được xây lên mang bao niềm hạnh phúc vô bờ cho nhiều mảnh đời khó khăn. Những chương trình, dự án thiện nguyện đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trở nên gần gũi, thân thương hơn với bà con nhân dân ở miền biên viễn.

Hải Anh cho biết, hiện, dự án “Hạnh phúc cho em” đã xây dựng được 3 “Ngôi nhà hạnh phúc” và 14 điểm trường cho em, với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. “Mục tiêu của chúng tôi trong thời gian tới là xây dựng “Bản hạnh phúc”, trang bị kiến thức, kỹ năng cho bà con dân bản làm giàu chân chính, nâng cao trình độ văn hóa, phát triển đồng bộ điện, đường, trường, trạm và nói không với ma túy”, Trung úy Dương Hải Anh chia sẻ.

Những thành tích, giải thưởng đã đạt được: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải thưởng tình nguyện Quốc gia Việt Nam năm 2021 do T.Ư Đoàn trao tặng; giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2022 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2017-2022”….