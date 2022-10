Lễ cưới đặc biệt của 2 đại biểu trẻ sau Đại hội Đoàn tỉnh Sơn La

TPO - Để đánh dấu kỷ niệm cho sự kiện trọng đại, chú rể Cầm May đã có hẹn ước với cô dâu: "Đi dự Đại hội Đoàn Sơn La xong, anh sẽ cưới em!".

Cặp đôi nên duyên nhờ hoạt động Đoàn là cô giáo Tòng Thị Nguyên (giảng dạy môn Lịch sử, Trường THPT Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) và thầy giáo Bạc Cầm May (giảng dạy môn Sinh học, Trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Câu chuyện tình yêu của Nguyên và May bắt đầu từ tháng 3 năm 2019. Khi đó, Nguyên là sinh viên năm cuối Trường Đại học Tây Bắc, được nhà trường phân công về thực tập tại trường THPT Thuận Châu với vai trò là trưởng đoàn thực tập. Anh Bạc Cầm May khi đó là Bí thư Đoàn trường THPT Thuận Châu. Trong quá trình thực tập, Nguyên được nhà trường phân công, phối hợp với đoàn trường để tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8/3, 26/3...

Từ đó, Nguyên và May có nhiều cơ hội làm việc và trao đổi cùng nhau. Nữ giáo viên trẻ kể: "Ban đầu mới tiếp xúc, cảm nhận của tôi về anh là một người lạnh lùng và khó gần, nhưng về sau trải qua các hoạt động được cùng anh trao đổi, chia sẻ và thực hiện, tôi thấy anh là một người rất có trách nhiệm trong công việc và tâm huyết với học sinh.

Mặc dù thời gian làm việc cùng anh không nhiều (chỉ gần 2 tháng) nhưng tôi đã học hỏi được ở anh rất nhiều điều, đó là sự mềm dẻo trong công tác, linh hoạt trong công việc và trong anh luôn có nguồn lửa truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh".

Sau khi kết thúc đợt thực tập, Nguyên trở về trường tiếp tục học tập và vẫn tham gia các hoạt động Đoàn tại Trường THPT Thuận Châu. Gần một năm sau đó, ngày 26/3/2020, May đã chính thức tỏ tình với Nguyên và cùng nhau viết lên câu chuyện tình yêu đẹp nảy nở từ hoạt động Đoàn.

Hòa chung không khí đại hội khắp các tỉnh trên cả nước, ngày 23/9, cặp đôi Nguyên và May cùng cầm tấm thẻ đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ tỉnh Sơn La nói chung và có ý nghĩa đặc biệt với đôi bạn đoàn viên Nguyên - May nói riêng.



Nguyên lý giải: "Cũng nhờ tham gia các hoạt động Đoàn mà chúng tôi, quen, hiểu và đến với nhau, trưởng thành hơn thông qua các hoạt động và phong trào của Đoàn. Vì vậy, chúng tôi hướng tới lấy dấu mốc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII để kỷ niệm mối nhân duyên của mình, là minh chứng và động lực để chúng tôi tiếp tục cùng nhau nỗ lực, phấn đấu trong thời gian tiếp theo".

Công tác tại ngôi trường vùng sâu, vùng xa, cô giáo Nguyên cho hay, để vận động học sinh đến trường đôi khi cũng gặp nhiều khó khăn bởi đa phần học sinh là dân tộc thiểu số, nhà ở cách trường xa, một số học sinh do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên có ý định bỏ học sớm để đi làm kiếm tiền...

"Vì thương các em học sinh nên tôi cùng ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo đã nỗ lực đi đến từng bản, từng nhà để vận động học sinh đến trường... Trước những khó khăn ấy, tôi luôn lấy sự thay đổi tích cực của học sinh làm động lực lớn nhất để duy trì và phát triển hoạt động Đoàn. Các hoạt động như tư vấn, động viên, thăm hỏi, tạo ra sân chơi lành mạnh cho học sinh cũng là một biện pháp hữu ích để đẩy mạnh tinh thần học tập, vượt khó của các em có hoàn cảnh khó khăn", cô giáo trẻ nói.