Trung uý Dương Hải Anh được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La

TPO - Anh Dương Hải Anh - Đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, được Đại hội Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La.

Ngày 12/4, Đại hội Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La lần thứ XXI nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Sơn La đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng, lập công vì an ninh tổ quốc”. Đây là đơn vị được Tỉnh Đoàn Sơn La lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 17 đồng chí; thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La.

Theo đó, anh Dương Hải Anh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Công an tỉnh khoá XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Dương Hải Anh (SN 1996, dân tộc Kinh) từng làm Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mộc Châu (Sơn La). Tháng 1/2022 được điều động công tác tại Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng, Công an tỉnh Sơn La; được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La và làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La.

Anh Dương Hải Anh là một trong những gương mặt được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 trong lĩnh vực Hoạt động xã hội.

Thành tích/Khen thưởng: - Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021 - Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La vì thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình tình nguyện, năm 2021 - Bằng khen của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an vì thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy - Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên - Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La vì thành tích xuất sắc trong cuộc thi Tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC - Được nhận 6 Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 12 Bằng khen, 25 giấy khen các cấp - Tổ chức thành công dự án Nuôi em Mộc Châu - Tổ chức thành công chương trình Nước sạch cho em, tặng 9 máy lọc nước và nhiều nồi cơm, vật phẩm. Tổng giá trị quà tặng hơn 100 triệu đồng cho 6 điểm trường tiểu học trên các địa bàn khó khăn nhất của xã Lóng Sập - Tổ chức thành công chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, về tệ nạn ma tuý cho bà con nhân dân bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập - Tổ chức thành công chương trình Chăn ấm cho em tại UBND xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu - Tổ chức thành công chương trình Đông ấm cho em, trao tặng 1.327 áo ấm và 3.891 đôi tất, tổng trị giá hơn 109 triệu đồng – Tổ chức thăm, tặng bánh chưng, tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm cao các xã biên giới Lóng Sập, Chiềng Khừa