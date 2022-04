Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho cán bộ Công an cứu 4 người đuối nước

TPO - Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Tuấn, người đã cứu sống 4 du khách tắm biển bị đuối nước.

Chiều ngày 12/4, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu, Đoàn viên Chi đoàn Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai. Đại uý Thái Ngô Hiếu đã có hành động dũng cảm trong cứu người bị nạn đuối nước. Ban chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Nai cũng trao tặng bằng khen cho Đại úy Thái Ngô Hiếu về thành tích này.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Hồ Hồng Nguyên biểu dương hành động cao đẹp của Đại úy Ngô Thái Hiếu và khẳng định câu chuyện đẹp về tấm gương dũng cảm của Đại úy Thái Ngô Hiếu sẽ lan tỏa trong thời gian tới.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố, trao Quyết định thăng hàm vượt cấp của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Trung uý Thái Ngô Hiếu, người đã dũng cảm cứu 4 người bị đuối nước.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Đại uý kể từ ngày 10/4/2022 đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm và được Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai có thư khen; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen đột xuất.

Trước đó, vào lúc 7h50 phút sáng ngày 10/4, tại bãi tắm thuộc ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, trong lúc cùng gia đình tắm biển, Trung uý Thái Ngô Hiếu đã bơi ra biển cứu sống 4 sinh viên đang đuối nước.