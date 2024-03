Chàng trai Tày mê làm chè sạch

TP - Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1993, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), có tình yêu, đam mê với cây chè, quyết khởi nghiệp bằng đặc sản quê hương.

Học thạc sĩ rồi về trồng chè

Năm 2022, Tuấn thành lập Hợp tác xã Trà an toàn Phú Đô cùng nông dân làm chè sạch. Hoàng Văn Tuấn chia sẻ, Phú Đô là thung lũng trồng, sản xuất chè xanh nổi tiếng của Thái Nguyên. Thế nhưng rất tiếc tài nguyên, thương hiệu quý giá đó chưa được phát huy, khiến người trồng chè ở quê Tuấn vẫn có cuộc sống bấp bênh, vất vả. Nguyên nhân dẫn đến không phát huy được lợi thế, do quá trình sản xuất chè của nông dân phụ thuộc vào hóa chất, phân hóa học sẽ làm hủy hoại môi trường, hủy hoại đất, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người trồng chè, cũng như người tiêu dùng.

“Xã hội đang hướng tới những thực phẩm và đồ uống sạch, thân thiện với môi trường, sản phẩm sạch sẽ nâng cao giá trị thương hiệu, mang lại lợi nhuận cao, thúc đẩy phục vụ phát triển kinh tế”, Tuấn chia sẻ.

Sớm nhận thấy xu hướng, giá trị của việc sản xuất chè hữu cơ, chàng thanh niên người Tày từ khi còn là sinh viên đã quyết học tập, nghiên cứu về sản xuất chè hữu cơ, khi ra trường về quê phát triển thương hiệu chè xanh an toàn. Khi cầm tấm bằng thạc sĩ trong tay, Tuấn trở về quê chấp nhận đối mặt với những khó khăn, vất vả để khởi nghiệp phát triển thương hiệu chè Phú Đô. “Nhiều người dè bỉu “học cao để làm gì, cuối cùng cũng trở về với đồi chè, chân lấm tay bùn”; có người lại bảo “tấm bằng thạc sĩ thành tờ giấy vụn, mất bao tiền của bố mẹ”... Bỏ qua tất cả những lời đàm tiếu, tôi quyết tâm khởi nghiệp, chấp nhận đối diện với khó khăn”, Tuấn nhớ lại.

Bất cứ ai bắt đầu khởi nghiệp đều sẽ gặp khó khăn, đối với một người mới ra trường như Tuấn lại càng khó khăn hơn. Được sự đồng thuận của bố mẹ, Tuấn vay vốn ngân hàng, vay người thân, bạn bè gây dựng cơ sở sản xuất, thành lập Hợp tác xã Trà an toàn Phú Đô.

“Với ưu thế về đất đai, khí hậu, vị trí địa lý thuận lợi phát triển chè an toàn, tôi đã nghiên cứu cải tạo đất trồng bằng việc sử dụng phân hữu cơ tự sản xuất từ than sinh học ủ với phân chuồng bón cho cây chè. Thay vì phun thuốc trừ sâu hóa chất, tôi dùng ớt, tỏi, gừng và lá cây rừng để làm thuốc trừ sâu sinh học”, Tuấn cho biết.

Thương hiệu chè Phú Đô bay xa

Từ những kiến thức về quản lý tài nguyên và môi trường được học, nghiên cứu, Tuấn hiểu rằng, chính phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật làm cho đất khô cằn, cây chè chậm phát triển... Muốn sản xuất chè an toàn, Tuấn bỏ nhiều công sức nghiên cứu, tìm tòi phương pháp xử lý những tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học. Cuối cùng anh áp dụng than sinh học ủ với phân chuồng làm phân hữu cơ bón cho chè. Việc sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học chăm sóc cây chè, sẽ tạo nguồn dinh dưỡng lâu dài giúp cây chè sinh trưởng, phát triển tốt, cho ra sản phẩm an toàn cho người dùng. Bên cạnh đó, Tuấn sử dụng bếp khí hóa sinh khối để chế biến chè, tạo không khí trong lành, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người sản xuất chè.

“Diện tích sản xuất chè của Hợp tác xã ngày một mở rộng, hiện tôi liên kết với 23 hộ dân, nâng diện tích trồng chè lên 15,2 héc ta. Doanh thu của hợp tác xã đạt 6 tỷ đồng. Sản phẩm chè Phú Đô được tiêu thụ trên thị trường 54 tỉnh thành trên cả nước và được xuất khẩu ra thị trường các nước Nhật Bản, Dubai…”, Tuấn cho biết.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng Ban Phong trào, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho hay, Hoàng Văn Tuấn ngoài vai trò giám đốc Hợp tác xã Trà an toàn Phú Đô, anh còn là Bí thư chi đoàn xóm Phú Thọ năng động, sáng tạo truyền cảm hứng cho thanh niên địa phương phát triển. Tuấn luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Năm 2023, Tuấn vinh dự được Tỉnh Đoàn tuyên dương là một trong những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của tỉnh Thái Nguyên.

“Tuấn đã mang một luồng sinh khí mới, mở ra một trang mới trong sản xuất chè an toàn; làm sống dậy những đồi chè trên quê hương Phú Đô. Tuấn là người truyền “lửa” cho thanh niên ở Phú Đô tinh thần vượt khó, cố gắng học tập, vươn lên xây dựng tương lai tốt đẹp” - chị Yến chia sẻ.