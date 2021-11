Cen Land hoàn thành kế hoạch doanh thu 2021 sau 10 tháng

Sau khi bắt đầu quay lại trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 bắt đầu từ tháng 10, thị trường bất động sản như được cởi trói và khởi sắc rõ nét. Hoạt động kinh doanh của Cen Land (CRE) trong tháng 10 cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 900 giao dịch và 482 tỷ doanh thu.

Sau 10 tháng, Cen Land đã đạt 5.008 (tạm tính) tỷ doanh thu thuần và 363 tỷ lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Trước đó, từ đầu tháng 7/2021 Chính phủ đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động môi giới BĐS trong Q3/2021, và có thể sẽ kéo dài đến Q4/2021. Mặc dù bị tác động bởi COVID-19, Cen Land vẫn có kết quả kinh doanh Q3/2021 ấn tượng.

Tổng kết 9 tháng đầu năm, Cen Land đã phân phối ra thị trường 6.520 sản phẩm tương đương giá trị giao dịch 33.269 tỷ. Doanh thu môi giới tăng trưởng 46% so với cùng kỳ ghi nhận 1.102 tỷ đồng mặc dù 02 chi nhánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bị dừng hoạt động do giãn cách gần như toàn bộ. Mảng đầu tư thứ cấp ghi nhận doanh thu 3.371 tỷ tăng trưởng 533% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó hai dự án Hinode Royal Park và Louis City Hoàng Mai đóng góp chính vào doanh thu 9 tháng của Cen Land.

Mục tiêu 10.000 tỷ năm 2022

Vượt qua những khó khăn của đại dịch, Cen Land luôn thể hiện vị thế số 1 trên thị trường bất động sản nhờ vào những “vũ khí” đặc biệt.

Đứng đầu thị phần môi giới miền Bắc với 42% và 15% toàn quốc, Cen Land đang phân phối hàng loạt dự án bất động sản từ các chủ đầu tư trong nước và quốc tế như: Louis City Hoàng Mai, The Manor Central Park, Bình Minh Garden, Kiến Hưng Luxury, Xanh Villas (Hà Nội); Vườn Vua Resort, Wyndham Lynn Times Thanh Thủy (Phú Thọ),…

Tại khu vực phía Nam, một số dự án nổi bật như: Sol City tại Tp.HCM, Happy One Central tại Bình Dương, Stella Mega City Cần Thơ. Năm 2021 đánh dấu bước quan trọng trong lĩnh vực phân phối bán hàng của Cen Land khi tiếp tục bán hàng các dự án lớn của Vinhomes.

Bước đột phá chính là Cyber Agent – Cộng đồng đại lý bất động sản cá nhân quy mô lớn. Cen Land kỳ vọng giữa cầu và cung trong lĩnh vực BĐS sẽ được xóa bỏ khoảng cách.

Trong khi đó, nền tảng Cenhomes.vn đã phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số của môi giới, kinh doanh bất động sản. Cenhomes.vn đang giới thiệu hàng trăm dự án với gần 3.000 tin mua bán, cho thuê bất động sản đăng tải, hỗ trợ cho khoảng 800 giao dịch mỗi tháng trong hai năm Covid-19.

Cen Land có lực lượng bán hàng bao phủ toàn thị trường: Cen Land chi nhánh Hà Nội, Cen Land chi nhánh TP. HCM, Cen Vĩnh Phúc, Cen Bắc Ninh, Cen Quảng Ninh, Cen Đông Bắc, Cen Hải Phòng, Cen Hưng Yên, Cen Thanh Hóa, Cen Nghệ An, Cen Miền Trung, Cen Bình Định, Cen Khánh Hòa, Cen Bình Thuận.

Với thế và lực, theo đại diện ban lãnh đạo của Cen Land, khi dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động giao dịch sôi động trở lại, nhiều cơ hội đầu tư mới mở ra kỳ vọng sẽ giúp cho Cen Land giữ được đà tăng trưởng cao trong năm 2022.

Mới đây, Cen Land quyết định hủy họp ĐHĐCĐ bất thường để tập trung xây dựng kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong năm 2022 với doanh thu ít nhất 10.000 tỷ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE của Cen Land tiếp tục thu hút nhà đầu tư với thanh khoản trung bình khớp lệnh từ 3-5 triệu đơn vị/mỗi phiên, đạt tổng giá trị giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng mỗi phiên, vốn hóa đạt 6.274 tỷ đồng.

Với kế hoạch duy trì tăng trưởng cao, các nhà đầu tư kỳ vọng CRE sẽ trở thành một blue chip trong năm 2022 với vốn hóa hàng chục ngàn tỷ đồng.