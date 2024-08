Celine Dion chỉ trích ông Trump

TPO - Danh ca Celine Dion chỉ trích ông Donald Trump vì sử dụng bài hát “My Heart Will Go On" tại cuộc vận động tranh cử mà chưa được sự cho phép.

Trong cuộc vận động tranh cử của Donald Trump ở Bozeman, Montana, Mỹ, vào ngày 9/8, ca khúc kinh điển My Heart Will Go On (1998) của Celine Dion vang lên qua loa phát thanh ngay trước khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa bước ra sân khấu.

Khung cảnh tưởng chừng đầy cảm xúc và hoành tráng đó lại khiến tỷ phú Mỹ trở thành trò cười trong mắt diva sinh năm 1968 và đông đảo người dân Mỹ.

Ngày 10/8, phía nữ ca sĩ đăng thông báo lên tài khoản X (trước đây là Twitter) để lên án chiến dịch tranh cử của ông Trump sử dụng bài hát mà chưa có sự cho phép từ chính chủ.

“Hôm nay, nhóm quản lý của Celine Dion và hãng thu âm Sony Music Entertainment Canada Inc. phát hiện ra việc sử dụng trái phép video, bản ghi âm buổi biểu diễn âm nhạc và hình ảnh Celine Dion hát My Heart Will Go On tại một cuộc vận động tranh cử của Donald Trump/JD Vance ở Montana. Việc sử dụng này không được cho phép theo bất kỳ cách nào và Celine Dion không tán thành việc sử dụng này hoặc bất kỳ việc sử dụng tương tự nào”, trích tuyên bố.

Cuối thông báo, phía Celine Dion không quên chế nhạo bằng một câu hỏi đầy ẩn ý: “Thực sự là bài hát đó ư?”, thậm chí còn viết hoa như cách làm tăng cấp độ trào phúng.

Hầu hết người nghe trên thế giới đều biết bản ballad kinh điển gợi lên hình ảnh con tàu khổng lồ bị chìm sau khi đâm phải tảng băng trôi. Đây chắc chắn không phải sự so sánh phù hợp đối với một chiến dịch tranh cử tổng thống.

Trùng hợp hơn, vài giờ trước khi đặt chân xuống Bozeman, máy bay chở ông Trump buộc phải chuyển hướng đến thành phố Billings do sự cố kỹ thuật.

Một số người Mỹ đánh giá bài hát là ẩn dụ cho đà suy yếu của chiến dịch tranh cử của Trump. Số khác còn nghĩ ra thuyết âm mưu rằng gián điệp ủng hộ bà Kamala Harris đã bí mật phá hoại cựu Tổng thống Mỹ.

Cư dân mạng bình luận: “Ôi trời, cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Montana đang chiếu đoạn video Celine hát My Heart Will Go On từ bộ phim Titanic. Người điều phối sự kiện có đang cà khịa ông Trump không?”, “Với tôi, có vẻ như đó là tiếng kêu cứu từ một con tàu đang chìm”, “Trump đang nói rằng ông ấy sẽ chìm như tàu Titanic”, “Thật phù hợp vì chiến dịch tranh cử của Trump hiện tại giống hệt như Titanic. Mọi người trong quán bar đều uống rượu và tự nhủ rằng con tàu không chìm”…

Tuyên bố của Celine được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của Trump có một ngày khó khăn. Cuộc thăm dò của tờ The New York Times được công bố vào ngày 9/8 cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin - tất cả đều là các tiểu bang quan trọng.

Theo Variety, ông Trump từng phát bài hát của Dion tại các sự kiện chính trị trong quá khứ. Ở sự kiện mới nhất, chính ứng cử viên Đảng Cộng hòa chọn trình chiếu MV nổi tiếng của giọng ca Canada. Vì lẽ đó, ông Trump và cấp phó có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý.

Ngoài Celine, ông Trump từng sử dụng nhiều ca khúc đình đám của các ngôi sao khác như Without You của Harry Nilsson, Mercy, Mercy Me của Marvin Gaye, I Will Always Love You của Dolly Parton và một số bài hát của Elvis…