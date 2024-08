Meghan Markle đang bị gây khó dễ?

TPO - Meghan Markle có tham vọng trở thành nữ hoàng phong cách sống với việc ra mắt American Riviera Orchard. Tuy nhiên, giấc mộng của Nữ công tước xứ Sussex gặp trở ngại vì chưa thể đăng ký nhãn hiệu.

Ngày 14/3, Meghan Markle ra mắt thương hiệu phong cách sống American Riviera Orchard. Với “đứa con tinh thần” mới kết hợp cùng chương trình nấu ăn trên Netflix, Nữ công tước xứ Sussex được tin là có tham vọng trở thành nữ hoàng phong cách sống mới của Mỹ, xếp ngang hàng với những các tên đình đám như Martha Stewart, Gwyneth Paltrow và Ina Garten...

Meghan có kế hoạch ra mắt toàn diện thương hiệu phong cách sống vào năm 2025. Tuy nhiên, giấc mộng này gặp trục trặc ngay từ đầu vì nhiều tháng trôi qua, người đẹp sinh năm 1981 chưa thể đăng ký nhãn hiệu thành công.

Tài liệu do Daily Mail thu thập được cho thấy Meghan nộp đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu cho American Riviera Orchard vào tháng 3, nhưng đến cuối tháng 7 vẫn chưa được phê duyệt do có một số điểm bất thường cần phải sửa chữa.

Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) thông báo cho luật sư của vợ chồng Sussex về nhiều vấn đề, bao gồm phân loại không chính xác chăn tập yoga, giỏ đựng đồ ăn dã ngoại và sách công thức nấu ăn.

USPTO nói thêm phải nộp lệ phí để đăng ký nhãn hiệu tại các cơ quan khác nhau trên thế giới, tổng cộng là 11.382 USD.

Người ta tin rằng Netflix sẽ tiếp quản việc khai thác thương hiệu của Meghan về mặt thương mại, nên khả năng cao là gã khổng lồ phát trực tuyến nhận trách nhiệm trả phí.

Người phát ngôn của Netflix từ chối bình luận về thỏa thuận với nhà Sussex. Trong khi đó, đại diện của Harry và Meghan không phản hồi khi được báo chí liên hệ.

Tuy vậy, nguồn tin thân cận với Meghan xác nhận American Riviera Orchard đã nhận được một số thông báo yêu cầu làm rõ về hàng hóa, dịch vụ cũng như phân loại lại một số mặt hàng nhất định. Theo nguồn tin, điều này là bình thường và hoàn toàn có thể xảy ra khi nộp đơn quốc tế do có sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn và phân loại giữa Mỹ và các quốc gia khác.

Người thạo tin khẳng định mọi khoản phí liên quan đến các thông báo trên đều đã được thanh toán.

Trước đó, khi Meghan “nhá hàng” về American Riviera Orchard, một người trong cuộc chia sẻ với Page Six thương hiệu tập trung vào những điều gần gũi với trái tim cựu diễn viên và sẽ là phần mở rộng của The Tig, blog phong cách sống do Meghan sáng lập trước khi quen biết Hoàng tử Harry.

Meghan đã gửi tặng một số người bạn các sản phẩm bao gồm mứt và bánh quy cho chó để giới thiệu thương hiệu. Tuy nhiên, cô đang dự tính chuyển hướng sang bắt đầu với rượu vang hồng.

Phía Meghan có kế hoạch quảng bá ngôi sao Suits như ngọn hải đăng của nguồn cảm hứng, khát vọng và khả năng chạm đến thành công. Hình ảnh của nữ công tước được xây dựng là phụ nữ coi trọng gia đình nhưng vẫn vương giả. Khách hàng được khuyến khích phát huy nét thanh lịch bẩm sinh của mình và "nâng tầm cuộc sống thường ngày".

Hiện tại, kế hoạch American Riviera Orchard được Netflix đặt nhiều kỳ vọng có thể cứu vớt vụ hợp tác trị giá 100 triệu USD trong bối cảnh bị đánh giá là “thỏa thuận chết yểu” vì thiếu đầu ra và thiếu ý tưởng. Sau khi bộ phim tài liệu Harry & Meghan, ra mắt vào tháng 12/2022, đạt được thành công trên toàn cầu, vợ chồng Sussex không cho ra được dự án thu hút nào. Bộ phim tài liệu Heart of Invictus về Invictus Games, sự kiện thể thao dành cho thương bệnh binh, vào tháng 8/2023 không tạo được hiệu ứng như mong đợi.

Netflix đang tăng tốc các kế hoạch cho American Riviera Orchard - đảm nhận mọi vai trò điều hành và thực hiện các giao dịch với các nhà bán buôn, nhà thiết kế, người trồng trọt và nhà bán lẻ. Hãng sẽ mất khoảng 8 tháng để đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định và tối đa 14 tháng nữa để hoàn thành đăng ký.

Điều này có nghĩa, trong điều kiện lý tưởng, đến tháng 5/2025, Meghan có được tất cả hệ thống và chương trình nấu ăn đi cùng với thương hiệu.

Theo các nguồn tin, chương trình Netflix đã quay xong nhưng chưa sẵn sàng phát sóng trong nhiều tháng tiếp theo vì phải được chỉnh sửa và làm phụ đề để phát hành trên toàn thế giới.