CDC Thanh Hoá thông tin sự cố cháu bé tử vong sau tiêm chủng

TPO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá vừa thông tin về sự việc cháu bé tử vong sau tiêm vắc xin tiêm chủng mở rộng tại xã Thành Yên, huyện Thạch Thành.

Theo báo cáo, lúc 7h45 ngày 20/5/2024 gia đình anh chị Bùi Thị Huệ, ở thôn Đồng Thành, xã Thành Yên (Thạch Thành) đưa con gái là Q.Th.H (SN 16/3/2024), đến điểm tiêm chủng tại Trạm Y tế xã Thành Yên theo thông báo mời tiêm chủng của trạm.

Lúc 8h, cháu H được bác sĩ Nguyễn Sỹ Hải khám sàng lọc và tư vấn. Kết quả khám sàng lọc cho thấy cháu có tiền sử khỏe mạnh, không có tiền sử dị ứng, không phát hiện bệnh cấp tính tiến triển, đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) mũi 1 và uống vắc xin OPV lần 1. Sau khi cháu được khám sàng lọc và nghe tư vấn, mẹ cháu đồng ý cho con tiêm vắc xin SII mũi 1 và uống vắc xin OPV lần 1. Bác sĩ Hải hướng dẫn bố mẹ đưa cháu sang phòng tiêm, được y sĩ Bùi Văn Dăn thực hiện tiêm chủng.

Trước khi tiêm, y sĩ thông báo cho mẹ cháu về vắc xin SII và OPV: liều lượng, đường dùng. Sau đó, sử dụng bơm kim tiêm 1ml được cấp theo chương trình, lấy vắc xin đủ liều 0,5ml, tiêm bắp tại vị trí 1/3 mặt ngoài giữa đùi (vắc xin SII) và cho uống vắc xin OPV 2 giọt. Thực hiện tiêm xong, mẹ cháu được hướng dẫn chuyển sang khu vực theo dõi sau tiêm để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại điểm tiêm 30 phút.

Đến 8h45 phút, cháu ngủ, không sốt, không khó thở, vết tiêm không sưng, không chảy máu. Cán bộ trạm hướng dẫn mẹ tiếp tục theo dõi cháu tại nhà.

Gia đình thông báo sốt sau hơn 1 ngày tiêm

Khoảng 9h10 phút ngày 21/5/2024, mẹ cháu gọi điện cho cán bộ trạm thông báo cháu sốt, không cung cấp các triệu chứng khác, được hướng dẫn cho cháu uống thuốc hạ sốt Paracetamol gói 80mg, 1/2 gói pha với nước cho cháu uống. Đến trưa gia đình thấy cháu có biểu hiện bú kém, mệt, sốt cao, co giật nên cho cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành nhập viện lúc 13h25 phút ngày 21/5/2024 trong tình trạng sốt 39 độ C, co giật toàn thân, khó thở 2 thì, rút lõm lồng ngực, ran ẩm 2 đáy phổi. Xét nghiệm máu có bạch cầu tăng cao (54,97 G/l). Chẩn đoán viêm phổi nặng, suy hô hấp, co giật chưa rõ nguyên nhân, theo dõi nhiễm khuẩn huyết.

Cháu được điều trị chống co giật, hạ sốt, chống viêm, khí dung giãn phế quản, thở oxy, tiên lượng nặng. Cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vào 14h40 phút ngày 21/5/2024, được chẩn đoán: viêm phổi, suy hô hấp cấp.

Kết quả xét nghiệm máu bạch cầu tăng cao (90,13G/l), CRP tăng cao (78,8 mg/l). Cháu được điều trị tích cực bằng kháng sinh, chống viêm, chống co giật, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Đến 20h00 phút, cháu có cơn ngừng thở kéo dài, được đặt nội khí quản, thở máy. Tuy nhiên cháu đáp ứng kém với các thuốc điều trị, tiên lượng rất nặng.

Ngày 23/5/2024, bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm dịch tỵ hầu để chẩn đoán vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp bằng PCR. Đến 0h10 phút ngày 24/5/2024, cháu diễn biến nặng, da tái toàn thân, ngừng tim, hôn mê, được bác sĩ xử trí bằng thuốc vận mạch, cháu có nhịp tim trở lại. Đến 0h40 phút, gia đình xin cho cháu về, đến 1h30 phút ngày 24/5/2024 cháu tử vong, được gia đình đưa đi mai táng ngay trong đêm.

Dương tính với vi khuẩn

Kết quả xét nghiệm dịch tỵ hầu chẩn đoán vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp bằng PCR cho thấy cháu dương tính với vi khuẩn Haemophilus influenzae (CT28.1); Pseudomonas aeruginosa (CT 23.8); Bordetella pertussis (Ct25.6).

Theo kết quả điều tra: Vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) và vắc xin OPV tại Trạm Y tế xã Thành Yên được Trung tâm Y tế Thạch Thành phân bổ theo kế hoạch triển khai tiêm chủng thường xuyên tháng 5/2024 cho trẻ em trong diện tiêm chủng.

Ngày 17/5/2024, Trạm Y tế xã Thành Yên tiếp nhận 7 liều/7 lọ vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) và 20 liều vắc xin OPV từ Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành để tổ chức tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi. Vắc xin được Trạm Y tế xã Thành Yên tiếp nhận từ Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành, bảo quản trong phích vắc xin, có nhiệt kế, chỉ thị đông băng điện tử và vận chuyển về Trạm Y tế bằng xe máy trong sáng ngày 17/5/2024...

Trong sáng 20/5/2024, tại điểm tiêm Trạm Y tế xã Thành Yên đã tiêm chủng vắc xin SII cho 5 trẻ tiêm mũi 1 và 6 trẻ uống OPV. Tại buổi tiêm không ghi nhận trường hợp nào phản ứng sau tiêm. Sau tiêm DPT-VGB-Hib (SII) và uống OPV, 4 cháu còn lại có biểu hiện sốt nhẹ vào chiều và tối ngày 20/5, đến sáng 21/5 các cháu hết sốt, bú ngủ bình thường.