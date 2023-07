Cạy mái nhà, đu dây để trộm 30 chiếc điện thoại lúc rạng sáng

TPO - Cạy mái tôn cửa hàng điện thoại ở quận 12 (TPHCM), Chinh đột nhập vào bên trong, vơ vét tài sản cho vào balo rồi tẩu thoát ra ngoài.

Ngày 26/7, Công an quận 12 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Phan Trọng Chinh (32 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đây là nghi can đột nhập vào cửa hàng của ông Đ.M.T (44 tuổi) trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12) trộm hàng chục điện thoại di động và các phụ kiện trị giá hơn 60 triệu đồng.

Do cần tiền tiêu xài và mua ma túy, Chinh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Ngày 18/7, Chinh đến cửa hàng của ông T. giả vờ sửa điện thoại cũ để quan sát, lên kế hoạch đột nhập vào bên trong.

Rạng sáng 20/7, Chinh đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo khoác và mang theo đồ nghề, đi bộ khoảng 1km từ phòng trọ đến cửa hàng điện thoại của ông T.

Tại đây, Chinh cạy đinh mái tôn rồi đu dây dù xuống bên dưới, lục lọi lấy khoảng 30 điện thoại các loại cùng nhiều phụ kiện rồi tẩu thoát. Diễn biến vụ trộm được camera an ninh ghi lại.

Sau khi tiếp nhận, Công an quận 12 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Thạnh Lộc nhanh chóng điều tra, làm rõ. Từ dữ liệu camera và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Chinh là nghi can nên tiến hành truy xét.

Khoảng 10h ngày 25/7, các trinh sát ập vào phòng trọ ở phường Thạnh Lộc bắt giữ Chinh và thu giữ 15 điện thoại cùng các tang vật liên quan. Tại trụ sở công an, Chinh thừa nhận hành vi phạm tội.

Qua xác minh lai lịch, Chinh không nghề nghiệp, nghiện ma túy, có một tiền án về tội “Hủy hoại tài sản” và trước đó được đưa đi cai nghiện, điều trị bắt buộc trong 2 năm.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.