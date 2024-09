Cây gẫy đổ la liệt sau bão, đang xử lý hơn 14.000 cây đổ tại Hà Nội

TPO - Theo báo cáo của các quận, huyện, tính đến 7h00’ ngày 8/9, trên địa bàn Thành phố có 14.660 cây đổ và cành gãy, trong đó cây đổ là 14.272 cây.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TP Hà Nội vừa có báo cáo nhanh công tác triển khai ứng phó với bão số 3 (từ 19h ngày 7/9 đến 7h ngày 8/9).

Theo đó, về tình hình cây đổ, cành gãy: Theo báo cáo của các quận, huyện, tính đến 7h00’ ngày 8/9, trên địa bàn Thành phố có 14.660 cây đổ và cành gãy, trong đó cây đổ là 14.272 cây.

Theo báo cáo của UBND các quận, huyện, thị xã, tính từ 19h00’ đến 7h00’ ngày 8/9/2024, trên địa bàn Thành phố có 1 người bị thương trên địa bàn quận Hai Bà Trưng do ảnh hưởng của bão số 3. Thiệt hại về tài sản: Tính đến 7h00 ngày 08/9, trên địa bàn Thành phố có tổng 7 xe máy và 54 ô tô bị hư hỏng do bão.

Tình hình ngập úng: Khu vực nội thành, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội: Đến thời điểm 7h00’ ngày 8/9/2024, trên địa bàn Thành phố có một số điểm úng ngập, cụ thể: Lưu vực sông Cầu Bây: Các điểm Hoa Lâm, Vũ Xuân Thiều có hiện tượng dềnh nước nhẹ do mực nước sông Cầu Bây cao (mực nước tại Đập Trại lợn 4.05). Lưu vực sông Nhuệ: Chân cầu HH2 (đường Nguyễn Công Trác), Triều Khúc, Các hầm chui Đại lộ Thăng Long số 3, số 5, số 9+656 ngập 15-20cm. Hiện Công ty đang bố trí bơm di động, xe hút.

Khu vực ngoại thành, theo báo cáo của các quận, huyện, tính đến thời điểm 7h00 ngày 8/9/2024, mưa lớn làm cho 52 ha diện tích lúa, 159,1 ha rau màu bị ngập; 13.750,2 ha lúa và 488,9 ha rau màu bị đổ; 10,3 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng.

Đối với công tác di dời người dân khu vực nguy hiểm, ngay trong đêm 6/9/2024, 160 người dân sống tại chung cư xuống cấp A7 Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai (được xây dựng cách đây từ năm 1964, nay đã xuống cấp, thuộc nhóm nguy hiểm cấp C) đã được chính quyền quận Hoàng Mai di dời đến trường tiểu học Tân Mai cách đó 300m để đảm bảo an toàn trước khi bão Yagi đổ bộ. Toàn thể người dân được di chuyển đều đồng thuận; tại nơi ở tạm, chính quyền đã chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, chăn chiếu cho người dân. Phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác gồm các ban ngành đoàn thể để hỗ trợ dân di dời.

Phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm: vận động 46 hộ dân (162 nhân khẩu) khu vực gần bờ vở sông Hồng đã chủ động sơ tán về nhà họ hàng, người quen, trong đó có 65 công dân đưa về nơi sơ tán an toàn trong trường học; di chuyển 5 công dân (nhà gỗ số 17) về trường học; di chuyển 16 người trên thuyền neo đậu đi tránh trú bão tại nhà người thân.

Di dời 25 hộ dân (75 nhân khẩu) tại Tập thể 3 tầng khu nhà liên cơ, phường Hoàng Liệt đến Nhà văn hóa liên cơ và khách sạn An Vinh (Pháp Vân, xã Tứ Hiệp); Quận Ba Đình di dời 76 người đến nơi an toàn; Thị xã Sơn Tây di dời tránh bão 39 hộ dân đến nơi an toàn; Quận Tây Hồ di dời 19 hộ gia đình sang Trung tâm Phát triển phụ nữ; Quận Bắc Từ Liêm di dời 30 người dân...