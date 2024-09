Hà Nội: Giải toả ngay cây xanh gãy đổ, đảm bảo giao thông Quốc lộ 6

TPO - Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) Nguyễn Anh Đức cho biết, lực lượng chức năng huyện ứng trực, ngay lập tức xử lý các trường hợp cây xanh gãy, đổ trên Quốc lộ 6, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, ngày 7/9, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn có gió to, mưa lớn, khiến nhiều cây xanh gãy đổ, chắn lối đi lại của người dân trên các tuyến đường Quốc lộ 6, đường Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh lộ 419, các tuyến đường liên xã.

"Lực lượng chức năng các xã của huyện Chương Mỹ luôn ứng trực và ngay lập tức xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn giao thông", đại diện lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ thông tin.

Theo lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ, huyện đã lên phương án ứng phó ảnh hưởng bão số 3 ngay từ 5/9. Đến chiều tối 7/9, 100% quân số của các đơn vị, ban ngành của huyện thường xuyên ứng trực. Tại các xã, thị trấn – lực lượng chức năng cũng bám sát địa bàn, sẵn sàng dọn dẹp cây cối, vật dụng bị mưa gió làm hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng và tài sản của người dân.

UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn phải tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, hồ, đập, công trình thủy lợi, các công trình xây dựng. Kịp thời phát hiện, xử lý ngay những hư hỏng, sự cố đảm bảo an toàn công trình, tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp tiêu úng bảo vệ phục hồi sản xuất.

Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; có phương án chằng chống, cắt tỉa, giải tỏa cây đổ ứng phó mưa to, gió lớn. Chằng chống nhà cửa, công trình, biển báo, đảm bảo an toàn về người, tài sản và hoạt động sản xuất của người dân. Đảm bảo an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình đê điều, thủy lợi, có phương án sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống người dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, sự cố xảy ra.

Huyện yêu cầu lực lượng chức năng rà soát, khoanh vùng nguy cơ ngập lụt, úng để có phương án phù hợp, chủ động vận hành hợp lý các công trình thủy lợi. Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, các công trình, trụ sở ven sông, ven suối, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn. Kiên quyết tổ chức di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng đặc biệt là tại các xã Tiên Phương, Hồng Phong, Thủy Xuân Tiên và thị trấn Chúc Sơn.

Theo UBND huyện Chương Mỹ, các xã, thị trấn chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang (thị trấn Xuân Mai và các xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Hữu Văn, Hồng Phong, Trần Phú, Mỹ Lương, Tốt Động) phải chủ động phương án sơ tán nhân dân. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ứng phó lũ rừng ngang, rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, dễ có nguy cơ sự cố, nhất là đê điều, công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn về người, tài sản. Chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu, sẵn sàng hỗ trợ, để đảm bảo đời sống nhân dân, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai xảy ra...