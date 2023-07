Cắt lỗ đất ven Vành đai 4, địa phương tự quyết việc phân lô bán nền

TPO - Đường Vành đai 4 khởi công, môi giới vẫn rầm rộ rao bán đất cắt lỗ; Cho phép địa phương quyết định phân lô bán nền; Quốc hội thành lập Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản; Xẻ núi, khai thác đất tràn lan phục vụ dự án BĐS ở Yên Bái... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Đường Vành đai 4 khởi công, môi giới vẫn rầm rộ rao bán đất cắt lỗ

Mặc dù đường Vành đai 4 đã chính thức khởi công nhưng môi giới vẫn liên tục rao bán cắt lỗ và giá đất vẫn có xu hướng giảm. “Cắt lỗ 300 triệu đồng. Chỉ hơn 5 triệu đồng sát đường Vành đai 4, 3 ô tô tránh nhau thoải mái. Sổ đỏ chính chủ ”. Hay "Cần tiền nên bán cắt lỗ lô đất siêu đẹp cạnh dự án đường Vành đai 4 vừa khởi công, kích thước vuông vắn, thế đất nở hậu, làm nhà ở hay kinh doanh đều tiềm năng",... là những mẩu tin rao bán.

Trong khi đó, chuyên gia khuyến cáo, người dân, nhà đầu tư không nên chạy theo cơn sốt hạ tầng mà đổ xô đi trữ đất vì dễ chịu rủi ro lớn. (Xem chi tiết)

Quốc hội thành lập Đoàn giám sát về quản lý thị trường bất động sản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”. Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát.

Phạm vi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 31/12/2023 trên phạm vi cả nước. (Xem chi tiết)

Cho phép địa phương quyết định phân lô bán nền

Theo Nghị định 35 của Chính phủ vừa ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị từng đô thị, quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, hạ tầng, đô thị để quy định cụ thể khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân được tự xây dựng nhà ở.

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP trước đó quy định UBND cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng. (Xem chi tiết)

Siêu dự án khu nhà ở sinh thái Đồng Mai 'ôm' đất gần 20 năm không triển khai

Được giao hàng trăm ha đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội), nhưng sau gần 20 năm dự án vẫn “trên giấy”, là khu đất trống bỏ hoang gây bức xúc cho người dân. Thậm chí, trên khu vực đất của dự án tồn tại cả trạm trộn bê tông “khủng” nhiều năm qua.

Theo nguồn tin, mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hà Nội có văn bản đề nghị UBND quận Hà Đông phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ pháp lý Dự án Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai và kiểm tra quá trình hoạt động của Trạm bê tông Phúc Thành nằm trong khuôn viên Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai để phục vụ công tác xác minh vụ việc liên quan đến Dự án. (Xem chi tiết)

Hàng chục chung cư ở TPHCM chưa nghiệm thu PCCC

Công an TPHCM cho biết, hiện trên địa bàn còn tồn tại 25 công trình, hạng mục chưa tiến hành nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (pccc) đã đưa vào hoạt động. Trong đó, có hàng chục chung cư với hàng ngàn căn hộ đã đưa cư dân vào ở nhiều năm.

Có thể kể đến, chung cư New City (phường An Khánh, TP.Thủ Đức) do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt làm chủ đầu tư; Ehome Phú Hữu (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) do Công ty CP Đầu tư Nam Phan của Nam Long Group làm chủ đầu tư; Cao ốc Đảo Kim cương do Công ty CP Bất động sản Bình Thiên An (phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức) làm chủ đầu tư… (Xem chi tiết)

Hé lộ nhà đầu tư 'đặt một chân' vào dự án nhà ở gần 5.000 tỷ đồng tại Hà Nam

Tổng công ty Rau quả, nông sản (Vegetexco Vietnam) là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký và đạt đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án Khu dân cư nông thôn mới kết hợp xây dựng nhà ở và trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng tại xã Liêm Tuyền và xã Đinh Xá, TP Phủ Lý (Hà Nam) với vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Vegetexco Vietnam có địa chỉ tại quận Đống Đa (TP Hà Nội), tiền thân là Tổng công ty Rau quả Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập năm 1988. Từ năm 2016 đến nay, Vegetexco Vietnam đã hoàn tất quá trình cổ phần hóa và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/1/2016. (Xem chi tiết)

Xẻ núi, khai thác đất tràn lan phục vụ dự án BĐS ở Yên Bái

Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đang rà soát, kiểm tra để xử lý những sai phạm tại dự án khu đô thị tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên do Công ty Cổ phần AAC Việt Nam hợp tác với TNR Holdings Vietnam làm chủ đầu tư.

Theo thông tin dự án, khu vực dự án được cấp phép khai thác đất để san tạo mặt bằng nằm tại địa bàn xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (cách địa điểm thực hiện dự án hơn 20km). Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu thi công đã và đang tiến hành san gạt tại nhiều vị trí quanh khu vực thị trấn Mậu A và xã Ngòi A để cấp đất san tạo, lấy mặt bằng không đúng theo quy định. Quanh khu vực gần điểm thi công dự án, những quả đồi bị cắt xẻ nham nhở. (Xem chi tiết)