Cáp treo Núi Cấm xô đổ nhiều kỷ lục

Có thực tế không thể phủ nhận tại khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm, đặc biệt là khu vực Cáp treo, lượng du khách tăng đột biến trong những ngày cao điểm Tết vừa qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn mà ngành du lịch và nhà đầu tư ở An Giang quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng văn hóa - môi trường du lịch.

Cuộc trở mình bứt phá

An Giang có hệ sinh thái du lịch vô cùng phong phú, giàu bản sắc và đa dạng, Thiên nhiên đã hào phóng tạo hóa và ban tặng cho mảnh đất đầu nguồn những tài nguyên vô giá và đây là chất liệu để các mô hình; du lịch tâm linh, tín ngưỡng, du lịch sinh thái, du lịch sức khỏe, du lịch miệt vườn, du lịch sông nước, du lịch nông thôn, du lịch về nguồn v.v…. xuất hiện. Những cảnh sắc phong phú, văn hóa phục vụ, hạ tầng du lịch đang ngày một thay đổi nhanh, tạo nên sự biến chuyển mới mẻ, trong đó không ai khác chính là doanh nghiệp, nhà đầu tư đã không ngừng chăm chút xây dựng hình ảnh và giá trị nội tại.

Nhắc đến núi Cấm là nghĩ ngay đến sự linh thiêng hùng vĩ, tưởng ngay đến những truyền tích tâm linh hấp dẫn. Từ xa xưa, những câu chuyện ly kỳ, huyền bí về ngọn núi này đã được mọi người truyền tai nhau và mặc định trở thành “thương hiệu” du lịch tâm linh của quốc gia.

Núi Cấm bao chứa những giá trị vật thể và phi vật thể vô đối. Ngoài chùa chiền, lăng miếu nổi tiếng thì rất nhiều các điểm tham quan thú vị dọc từ chân lên đỉnh núi như: suối Thanh Long, hang Ông Thẻ, hang Ông Hổ, vồ Thiên Tuế, Vồ Đầu, Vồ Bà, Vồ Ông Bướm, Vồ Chư Thần, Vồ Cây Quế, Vồ Mồ Côi, Vồ Đá Dựng, Vồ Pháo Binh, Vồ Bạch Tượng, động Thủy Liêm, Vồ Bồ Hong, Vồ Hội, điện Cửu Huyền v.v… là những nơi dù muốn dù không du khách cũng phải đặt chân đến một khi họ về mảnh đất Thất Sơn phủ bóng oai linh và khí phách.

Dù lý giải như thế nào đi nữa thì sự huyền bí và mầu nhiệm của vùng núi Thất Sơn, đặc biệt là núi Cấm đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Sự hùng vĩ, trang nghiêm, thanh tịnh và những vẻ đẹp hấp dẫn của nơi đây không ngôn từ nào có thể diễn tả được chỉ có “người thật việc thật” trải nghiệm mới thấu hết sự lý thú của chốn bồng lai này.

Địa danh “Thất Sơn” là nét chấm phá độc đáo của xứ sở tâm linh này. Trong đó, Núi Cấm thể hiện rõ nhất sự huyền bí, linh thiêng, hùng vĩ và nên thơ. Và tất cả những hệ sinh thái động - thực vật sinh sống trên Núi Cấm đều là hồn cốt của nơi “dấu vết tiên thánh”.

Một cung đường 2 điểm đến khi về với An Giang. Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là nơi dừng chân đầu tiên như một sự chào hỏi đầy tôn kính của khách thập phương trước đấng siêu nhiên thì Núi Cấm là nơi chiêm bái kế tiếp.

Trước đây do hạ tầng giao thông, phương tiện vận chuyển còn thô sơ là rào cản khiến du khách ngần ngại. Thì nay mọi vấn đề trên đã được hóa giải vì sự an vui, hài lòng của du khách. Tranh thủ “khán giả” đang ủng hộ, du lịch An Giang tiếp tục trở mình để bứt phá và Cáp treo Núi Cấm đang kỳ vọng xô đổ kỷ lục về lượng du khách.