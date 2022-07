CẬP NHẬT: Sáng nay thí sinh làm bài thi Tổ hợp, đề sẽ thế nào?

2 giờ trước

Không được lơ là, mất cảnh giác ở bài thi tổ hợp

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 lưu ý các Hội đồng thi không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong buổi thi cuối, nhất là với bài thi tổ hợp.

Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý các hội đồng thi về công tác coi thi ở bài thi tổ hợp (khoa học tự nhiên và khoa học xã hội) ngày 8/7 vì đây là bài thi có tới 3 môn thành phần nên công tác coi thi, phát đề thu bài rất phức tạp.

Giám thị phải nhắc nhở kỹ thí sinh về thời gian làm bài của từng môn thành phần, phải tô mã đề của 3 môn trong bài thi tổ hợp cùng 1 mã đề để không ảnh hưởng đến quá trình chấm thi bằng phần mềm với bài thi trắc nghiệm.

Cũng trong buổi thi tổ hợp sẽ có không ít thí sinh tự do chỉ thi 1 hoặc 2 môn thành phần của bài thi này.

Do vậy, các điểm thi cần bố trí phòng chờ cho thí sinh. Phòng chờ này cũng phải có sự giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo thí sinh không sử dụng tài liệu, điện thoại hoặc các vật dụng không được phép mang vào phòng thi.

Qua thực tế kiểm tra các điểm thi ở nhiều địa phương và báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ Kết đánh giá, ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, an toàn. Có 2 bài toán đặt ra là tính an toàn và phòng chống gian lận thiết bị công nghệ cao thì trong ngày đầu đã có giải pháp. Cụ thể, địa điểm chứa vật dụng của học sinh cách xa phòng thi 25m đã cơ bản được tất cả các điểm thi bố trí một khu riêng, cách phòng thi tối thiểu 25m. Hay như kiểm tra điểm thi THPT Gang Thép (Thái Nguyên) cho thấy, trước kỳ thi lực lượng công an rà soát từng nhà dân sát với điểm thi yêu cầu ký cam kết đóng cửa trong những ngày thi đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Trong những ngày thi, lực lượng công an cũng cử thêm cán bộ giám sát việc thực hiện.

Tuy nhiên, trong ngày thi đầu tiên vẫn có 22 thí sinh vi phạm quy chế. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT yêu cầu, các điểm thi tiếp tục quán triệt cán bộ coi thi nhắc nhở nhiều lần, nhiều vòng, làm hết tinh thần trách nhiệm để thí sinh không có cơ hội vi phạm quy chế thi.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng nhắn nhủ thí sinh: Đây kỳ thi quan trọng với các em và xã hội. Vì thế, các cấp lãnh đạo, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh yên tâm, bình tĩnh, tự tin vượt vũ môn.

“Tất cả mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các em tham gia một kỳ thi có chất lượng và đạt kết quả tốt nhất. Hi vọng, các em sẽ nỗ lực hết mình, đạt được thành tích cao trong kỳ thi năm nay”.