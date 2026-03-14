Cặp đôi Việt làm lễ cưới theo phong cách Jujutsu Kaisen, cùng tái hiện cảnh kinh điển

Dù đã khép lại từ lâu nhưng tầm ảnh hưởng của Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến vẫn chưa hề vơi đi dù chỉ một chút. Bằng chứng là gần đây, một cặp đôi mới cưới đã gây chú ý trên mạng xã hội khi lấy cảm hứng thương hiệu manga đình đám này cho bộ ảnh cưới của mình.

Trên TikTok, tài khoản của "cô dâu" đăng tải đoạn video thú vị, mở đầu với ảnh của cặp vợ chồng son làm thủ ấn nổi tiếng của các nhân vật trong Jujutsu Kaisen. Là fan cứng của tựa truyện tranh này, chắc chắn ai nấy đều nhận ra đó là biểu tượng đại diện cho hai nhân vật Sukuna và Gojo Satoru. Y như rằng ở đoạn sau của video, cặp đôi đã tái hiện một phân đoạn kinh điển trong Jujutsu Kaisen, đó là khi Gojo chạm trán Sukuna trong chương 259.

Hình ảnh cưới lấy cảm hứng từ thủ ấn và phân đoạn Jujutsu Kaisen.

Đoạn video cô dâu - chú rể hóa thân thành nhân vật Jujutsu Kaisen thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, sở hữu hàng triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận hài hước, vừa chúc mừng cặp đôi vừa dùng tình tiết của Jujutsu Kaisen để "dựng chuyện" một cách lầy lội.

Đoạn video gây sốt về ảnh cưới lấy cảm hứng từ Jujutsu Kaisen. Nguồn: @nhimin137

Bình luận hài hước của cư dân mạng.

Theo thông tin từ trang cá nhân, cô dâu là một cosplayer sinh sống tại Hà Nội, và cũng theo đuổi công việc người mẫu. Cô chính là người nảy ra sáng kiến lồng ghép hình ảnh Jujutsu Kaisen vào trong ảnh cưới của mình. Phía nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho cặp đôi đã đăng tải một đoạn tin nhắn, hé lộ ý tưởng tái hiện cảnh đối đầu nổi tiếng của Sukuna và Gojo đến từ "nhà gái", khiến ai nấy dở khóc dở cười.

Tin nhắn cô dâu ngỏ ý muốn chụp ảnh phong cách Jujutsu Kaisen. Nguồn: Tuyên Bùi Danh

Sau khi khép lại hành trình của mình, Jujutsu Kaisen nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi không ít người hâm mộ hài lòng vì cái kết, số khác lại cho rằng cái kết của bộ truyện khiên cưỡng, có nhiều chi tiết bất hợp lý, nhất là cái chết của Gojo và việc Sukuna bị đánh bại chóng vánh. Bù lại, tác giả Gege Akutami đã phát hành dự án ngoại truyện Jujutsu Kaisen Modulo, hé lộ hành trình của các hậu duệ trong công cuộc bảo vệ thế giới con người khỏi sự đổ bộ của tộc ngoài hành tinh Sumurians.