Mỹ: Cánh tà bị gãy, máy bay rung lắc dữ dội giữa không trung

TPO - Một chuyến bay của hãng Delta Airlines đã gặp sự cố nghiêm trọng khi cánh tà bị gãy, treo lơ lửng trong lúc bay, khiến hành khách hoảng loạn.

Sự cố xảy ra trên chuyến bay số 1893, khai thác bằng Boeing 737, hành trình từ sân bay quốc tế Orlando đến Austin-Bergstrom, Mỹ ngày 19/8. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, hành khách phát hiện cánh tà bên trái bị gãy một phần và treo lủng lẳng.

Hình ảnh do một hành khách ghi lại cho thấy cánh tà rời khỏi cấu trúc khi máy bay ở độ cao hàng nghìn mét. Ngay sau đó, máy bay rung lắc mạnh vì gặp nhiễu loạn không khí.

Cánh tà được chụp khi đang treo trên máy bay. Ảnh: YouTube/New York Post

“Chúng tôi cảm nhận rung lắc dữ dội. Một hành khách phía trước mở cửa sổ nhìn ra và nói cánh bị hỏng. Khi tôi nhìn theo thì thực sự hoảng sợ”, hành khách Shanila Arif kể lại với tờ CNN.

Delta xác nhận sự cố và gửi lời xin lỗi tới khách hàng. Máy bay gặp sự cố chở 62 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn sẽ không được khai thác để kiểm tra và bảo dưỡng. “An toàn của hành khách và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu”, hãng nhấn mạnh.

Hành khách cho biết máy bay rung lắc. Ảnh: YouTube/New York Post.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết phi hành đoàn đã báo cáo tình trạng hư hỏng sau khi máy bay hạ cánh an toàn tại Austin-Bergstrom lúc 15h10 cùng ngày. FAA mở cuộc điều tra và khẳng định không có ai bị thương.

Đây không phải lần đầu Delta Airlines gặp sự cố trong thời gian gần đây. Hồi tháng 7, chuyến bay số 590 chở 150 hành khách đã suýt gặp thảm họa đường băng tại Mexico City khi một máy bay khác hạ cánh gần như ngay phía trên.

Ngoài ra, một chuyến bay khác từ Salt Lake City đi Amsterdam cũng phải hạ cánh khẩn cấp sau khi rơi khoảng 488 mét trong 85 giây, khiến ít nhất 25 hành khách bị thương do nhiễu loạn mạnh.