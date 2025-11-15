Cánh cửa See The Light chưa khép lại - Mở thẻ SeABank để bước vào hành trình rực rỡ cùng Mỹ Tâm

Sau chương trình “săn vé 0 đồng” sôi động, See The Light - đêm nhạc được mong chờ nhất năm của Mỹ Tâm đang bước vào giai đoạn mở bán vé chính thức. Cơ hội vẫn tiếp tục mở ra với khách hàng của SeABank, khi mỗi tấm thẻ sẽ đưa người yêu nhạc đến gần hơn với ‘ánh sáng’.

Không khí săn vé See The Light vẫn chưa hạ nhiệt dù chuỗi chương trình ưu đãi 0 đồng đã khép lại. Sức nóng từ concert lớn nhất năm của Mỹ Tâm vẫn tiếp tục lan tỏa, tạo nên một hiện tượng văn hóa bùng nổ khi âm nhạc, tài chính và công nghệ gặp nhau ở cùng một điểm tạo nên những cảm xúc trọn vẹn hơn bao giờ hết. Và với những ai chưa kịp tham gia, cánh cửa đến See The Light vẫn đang rộng mở. Chỉ cần đăng ký thẻ SeABank, khán giả sẽ có cơ hội góp mặt trong đêm nhạc đặc biệt này.

Thẻ SeABank - mở lối đến Live Concert See The Light

Ngày 16/11/2025, Mỹ Tâm Live Concert - See The Light sẽ chính thức mở bán vé cho toàn bộ công chúng. Sau khi chủ thẻ SeASoul được đặc quyền mua vé sớm trước đó, trong giai đoạn này, chủ thẻ SeABank tiếp tục được hưởng ưu đãi giảm giá và nhiều lợi ích hoàn tiền hấp dẫn, giúp hành trình đến với âm nhạc trở nên gần gũi và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Khách hàng sử dụng các dòng thẻ hiện hành của SeABank đều được giảm giá vé 10%. Bên cạnh đó, chủ thẻ SeABank có thể thực hiện toàn bộ thao tác mở thẻ online, thanh toán, quản lý chi tiêu ngay trên ứng dụng SeAMobile, với đa dạng dòng thẻ đáp ứng nhiều phân khúc và nhu cầu khác nhau từ chi tiêu cá nhân, du lịch đến giải trí. Đặc biệt, chương trình không giới hạn số tiền hoàn, không giới hạn số lần mua, và khách hàng có thể mua tối đa 10 vé mỗi lượt, mang lại sự linh hoạt và chủ động cho người dùng trong mùa concert.

Với cách triển khai linh hoạt và công nghệ đồng bộ, SeABank không chỉ mang đến một phương thức thanh toán hiện đại, mà còn trở thành “chìa khóa vàng” giúp khán giả mở lối vào See The Light - nơi âm nhạc, cảm xúc và trải nghiệm hòa quyện trong một hành trình nhân văn và đầy cảm hứng.

Khi khách hàng chạm tới See The Light theo cách trọn vẹn nhất

Không chỉ dừng lại ở loạt ưu đãi hấp dẫn, chuỗi chương trình săn vé Live Concert Mỹ Tâm đã khơi dậy làn sóng kết nối mới giữa âm nhạc, công nghệ và cộng đồng người yêu trải nghiệm. Với nhiều người, việc mở thẻ, săn vé, nhận ưu đãi không đơn thuần là hành trình may mắn, mà là một cách tận hưởng văn hóa hiện đại: dễ tiếp cận, tiện lợi và đầy cảm xúc.

Chị Phan Uyên Phương (TP.HCM), một fan lâu năm của Mỹ Tâm, chia sẻ rằng chị gần như không hy vọng gì vì “vé concert của Tâm chưa bao giờ dễ mua”, nhưng rồi lại bất ngờ khi nhận được thông báo trúng vé khi tham gia thử thách từ chương trình Tích tim. “Cảm giác thật khó tả, giống như mọi nỗ lực và tình cảm mình dành cho Tâm được đáp lại. Tôi thấy chương trình rất văn minh, không cần đua xem ai nhanh tay hơn hay may mắn hơn. Tất cả quy trình đều có trên ứng dụng, rất rõ ràng và dễ thao tác”, chị Phương chia sẻ.

Nhiều người trẻ cũng chia sẻ trải nghiệm về một chiến dịch khác biệt và gần gũi. Trong số đó, Anh Lê Minh Hà (Hoàng Mai, Hà Nội), một khách hàng mới của SeABank cho biết: “Tôi biết đến chương trình qua bạn bè và ban đầu chỉ tò mò thử, nhưng cách SeABank triển khai khiến tôi bất ngờ vì quá thân thiện và dễ tiếp cận. Tôi nghĩ nếu các dịch vụ tài chính đều được thiết kế gần gũi như vậy, chắc nhiều người trẻ sẽ thấy hứng thú hơn.”

Anh Lê Minh Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) - Khách hàng đã thành công “săn vé 0 đồng” trên ứng dụng SeAMobile

Những chia sẻ ấy cho thấy hành trình đến với See The Light không chỉ dành cho người hâm mộ của Mỹ Tâm, mà cho bất kỳ ai yêu âm nhạc và trân trọng những giá trị tích cực trong cuộc sống. Trên mạng xã hội đến các diễn đàn người hâm mộ, cụm từ “mở thẻ SeABank để mua vé” được nhắc đến ngày càng nhiều, phản ánh sức lan tỏa tích cực của chương trình và cách thương hiệu tạo cơ hội minh bạch cho mọi khán giả.

Concert See The Light đang bước vào giai đoạn mở bán vé chính thức, đây là thời điểm lý tưởng cho những khán giả chưa kịp tham gia hành trình săn vé 0 đồng hay chương trình mở bán vé sớm dành cho chủ thẻ SeASoul đã kết thúc trước đó. Cùng SeABank, Tri Âm nói riêng và người yêu nhạc nói chung có thể dễ dàng sở hữu tấm vé mơ ước và đón chờ khoảnh khắc thăng hoa cùng Mỹ Tâm.

Với mỗi tấm thẻ SeABank được phát hành, khách hàng không chỉ sở hữu ưu đãi mua vé đặc quyền, mà còn mở ra hành trình tài chính hiện đại từ chi tiêu, hoàn tiền đến mua sắm và tận hưởng cuộc sống. Đó là cách SeABank đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, để mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn khơi dậy niềm vui và cảm xúc tích cực trong từng trải nghiệm.

Đồng hành cùng âm nhạc chỉ là một phần của hành trình ấy, bởi với SeABank, phục vụ khách hàng cũng là lan tỏa những điều tử tế đến cộng đồng. Và trong suốt chặng đường See The Light, ánh sáng ấy vẫn đang được nối dài qua mỗi tấm thẻ, mỗi kết nối và mỗi niềm tin mà SeABank trân trọng gửi gắm tới khách hàng của mình.

Để xem chi tiết hướng dẫn mở thẻ, truy cập: https://www.seabank.com.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 555587.