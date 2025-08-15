Căn hộ mẫu The Privé gây ấn tượng mạnh trên thị trường BĐS hạng sang

Căn hộ hạng sang luôn giữ vị thế đặc biệt trong danh mục đầu tư của giới nhà giàu, không chỉ bởi vị trí trung tâm, hệ tiện ích đỉnh cao…, mà còn ở chất lượng vật liệu hoàn thiện bên trong từng sản phẩm căn hộ. Vừa qua, sự kiện khai trương căn hộ mẫu The Privé thuộc Tập đoàn Đất Xanh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư và khách hàng khi chuẩn bàn giao đã thiết lập một sự nhìn nhận mới về sản phẩm căn hộ hạng sang.

Chỉ trong vài giờ đầu tiên của sự kiện, các khách mời đã nhanh chóng đưa ra quyết định sở hữu - điều gì khiến The Privé được quan tâm đặc biệt và đón nhận nồng nhiệt?

Ba phong cách - Một chuẩn mực sống thượng lưu

Tại sự kiện ra mắt, yếu tố khiến nhiều khách mời đưa ra quyết định sở hữu không chỉ nằm ở thiết kế thẩm mỹ mà còn đến từ tiêu chuẩn bàn giao cao cấp – nơi từng chi tiết, chất liệu, trang thiết bị bàn giao đều được “may đo” nhằm hướng đến trải nghiệm sống của khách hàng thuộc phân khúc thượng lưu.

Ba căn hộ mẫu – ba phong cách khác biệt – mở ra lựa chọn tinh tế cho đa dạng nhóm khách hàng: từ người trẻ độc lập, gia đình hiện đại đến những chủ nhân đề cao không gian rộng rãi, linh hoạt. Được tái hiện như bản sao hoàn chỉnh của căn hộ thực tế, mỗi không gian mang một dấu ấn riêng nhưng cùng hội tụ trong một chuẩn sống thượng lưu, giúp khách tham quan hình dung trọn vẹn về cuộc sống tại The Privé.

Lấy cảm hứng từ nội thất 1 thương hiệu xe siêu sang từ Anh Quốc, không gian căn hộ 1 phòng ngủ được thiết kế với gam màu kim loại và vật liệu da sang trọng, tinh tế. Không gian thoáng đãng với các khu vực chức năng được bố trí hợp lý. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những chủ nhân trẻ yêu thích phong cách sống năng động, sáng tạo và tiện nghi.

Căn hộ 2 phòng ngủ được thiết kế phù hợp với nhịp sống của một gia đình trẻ hiện đại, một chút cá tính nhưng đầm ấm. Không gian bếp, bàn ăn và phòng khách được kết nối liền mạch, tạo nên một khu vực sinh hoạt chung rộng thoáng, ấm cúng.

Lấy cảm hứng thiết kế từ một thương hiệu thời trang hàng đầu nước Pháp, kết hợp hài hòa giữa những đường nét thiết kế đương đại và họa tiết trang trí Á Đông, căn hộ 3 phòng ngủ nêu bật phong cách xa xỉ, vốn dành cho các gia đình thành đạt

Chất lượng bàn giao: vật liệu tinh tuyển kết hợp cùng tư duy thẩm mỹ đỉnh cao

Tại The Privé, tiêu chuẩn bàn giao là sự hòa quyện của những vật liệu được tuyển chọn khắt khe và kết hợp tinh tế. Gỗ cao cấp, gạch vân đá tự nhiên, kính Low-E hay thiết bị từ các thương hiệu quốc tế danh tiếng… tất cả được sắp đặt để vừa đáp ứng công năng, vừa nâng tầm thẩm mỹ, đồng điệu trong tổng thể không gian sống.

Bước qua ngưỡng cửa, ánh sáng tự nhiên ngập tràn qua những khung kính Low-E khổ lớn, trải rộng tầm nhìn ra cảnh quan khoáng đạt bên ngoài. Sàn phòng khách và ban công được lát cùng loại gạch vân đá giúp liền mạch không gian, gợi nên sự kết nối hài hòa và tạo hiệu ứng không gian rộng mở.

Hệ điều hòa âm trần được bố trí tại phòng khách, bếp và phòng ngủ, giữ trọn vẻ thanh thoát của trần cao và lan tỏa bầu không khí mát lành. Cửa lùa 3 cánh mở rộng tối đa diện tích tiếp xúc với thiên nhiên, trong khi lan can kính cường lực 2 lớp kết hợp thanh chắn kim loại và khoảng hở tinh chỉnh 5cm mang lại sự an toàn, đồng thời đảm bảo luồng khí lưu thông tự nhiên – khắc phục cảm giác bí bách vốn thấy ở các hệ lan can kính thông thường.

Hệ tủ bếp trên – dưới được hoàn thiện bằng gỗ laminated vân da, mang lại cảm giác tinh tế và sang trọng, kết hợp cùng hệ đèn hắt tạo chiều sâu thị giác, tôn lên vẻ sang trọng cho toàn bộ không gian.

Tại The Privé, khu bếp không chỉ là nơi chuẩn bị những bữa ăn, mà còn là không gian gắn kết cảm xúc và phong cách sống của gia đình. Mặt bàn bếp, vách tường bếp và đảo bếp được dùng đá quartz vốn bền bỉ, vân đá tinh tế, tạo điểm nhấn sang trọng và mang lại cảm giác mát mịn. Hệ bếp từ và máy hút mùi được tích hợp khéo léo, cùng tủ gia vị, vòi rửa nóng lạnh và bồn rửa lớn, mang đến trải nghiệm nấu nướng tiện nghi.

Phòng tắm tại The Privé được trang bị vòi sen âm trần, tủ lavabo âm bàn, tủ gương và bồn vệ sinh treo tường, vừa tối ưu diện tích vừa mang lại vẻ sang trọng.

Phòng tắm gây ấn tượng bởi sự tinh gọn và sang trọng được tạo nên từ hệ tủ lavabo âm bàn, vòi rửa âm tường, vòi sen âm trần (phòng tắm master) tạo sự liền mạch, thanh thoát. Mặt bàn lavabo sử dụng đá nung kết hoặc đá nhân tạo, trong khi tường và sàn được hoàn thiện bằng gạch porcelain chống trượt, mang lại cảm giác an toàn. Các thiết bị vệ sinh đến từ những thương hiệu cao cấp, đảm bảo trải nghiệm chăm sóc cá nhân và thư giãn trọn vẹn.

Xóa bỏ định kiến cho rằng căn hộ mẫu chỉ là không gian trưng bày mang tính hình thức, The Privé mang đến trải nghiệm chân thực khi tái hiện trọn vẹn chất lượng thi công và vật liệu bàn giao trong từng chi tiết. Từng hạng mục – từ khu vực bếp, phòng tắm đến hệ tủ, sàn, ánh sáng – đều được trình bày tương đương với tiêu chuẩn bàn giao, giúp khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận rõ nét về không gian sống tương lai của mình, điều này thể hiện tâm huyết và sự chỉn chu của chủ đầu tư trong việc kiến tạo nên một không gian sống thực sự xứng tầm – nơi mỗi chi tiết đều được tính toán để phục vụ trải nghiệm sống đỉnh cao.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn