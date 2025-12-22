Cần đánh giá lại hệ thống thủy điện nhỏ

TP - TS Tô Văn Trường, chuyên gia độc lập về môi trường và tài nguyên nước chia sẻ với Tiền Phong về 3 nhóm giải pháp quan trọng để giảm thiểu tác động do thủy điện xả lũ đến hạ du cũng như đảm bảo hài hòa nhất lợi ích các bên sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung, Tây Nguyên.

Trong đợt mưa lũ kỷ lục ở miền Trung vừa qua, có ý kiến cho rằng việc xả lũ của các công trình thủy điện dẫn đến tình trạng “lũ chồng lũ” cho hạ du? Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?

Để đánh giá đúng bản chất, phải nhìn nhận mưa lũ vừa qua là một biến cố khí hậu cực đoan, khi lượng mưa vượt xa trung bình nhiều năm và thậm chí vượt quá dung tích thiết kế của một số hồ chứa. Trong trường hợp này, dù có hay không có thuỷ điện, lũ lớn vẫn sẽ xảy ra.

TS Tô Văn Trường

Tuy vậy, cũng cần thẳng thắn: một số hồ chứa chưa vận hành thật sự hiệu quả, nhất là việc duy trì dung tích phòng lũ hoặc cảnh báo trước khi xả. Những yếu tố này có thể khiến người dân hạ du cảm nhận rõ rệt tình trạng “lũ tự nhiên” cộng hưởng với “lũ do vận hành hồ chứa”, nghĩa là thiên tai cộng với nhân tai.

Khoa học thủy văn cho thấy, thuỷ điện có thể góp phần giảm đỉnh lũ khi được vận hành đúng quy trình liên hồ, trên cơ sở dự báo khí tượng thủy văn đáng tin cậy. Nhưng nếu vận hành thiếu chủ động, hoặc thông tin đến chính quyền và người dân không kịp thời, rủi ro ở hạ du sẽ tăng lên, dù mức độ khác nhau theo từng lưu vực.

Theo ông, cần có giải pháp như nào để giảm thiểu thiệt hại do thủy điện xả lũ cũng như đảm bảo hài hoà nhất lợi ích giữa người dân hạ du với các công ty thủy điện?

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp, theo tôi có ba nhóm giải pháp mang tính nền tảng và cần được triển khai đồng bộ:

Thứ nhất, phải hoàn thiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên cơ sở khoa học và dự báo hiện đại, phải cập nhật quy trình vận hành phù hợp với thực tế biến đổi khí hậu. Các thông số thiết kế của 10-20 năm trước không còn phù hợp với tình trạng mưa cực đoan hiện nay.

Để làm được việc này cần tăng cường áp dụng mô hình dự báo mưa - lũ theo thời gian thực, tích hợp dữ liệu radar, vệ tinh, và mạng trạm tự động để dự báo chính xác dung lượng lũ vào hồ. Yêu cầu các hồ chứa duy trì dung tích đón lũ tối thiểu trong suốt mùa mưa, không để tình trạng tích đầy nước để ưu tiên phát điện.

Ngoài ra, cần thiết lập một cơ quan điều phối vận hành trên toàn lưu vực đóng vai trò “nhạc trưởng”, có quyền ra lệnh điều tiết liên hồ dựa trên hệ thống dữ liệu tập trung và công cụ hỗ trợ ra quyết định, tránh tình trạng các hồ “mạnh ai nấy xả”. Đồng thời, dữ liệu vận hành của các hồ phải được công khai theo quy định mới của Luật Tài nguyên nước 2023.

Giải pháp thứ hai là minh bạch hóa dữ liệu và chuẩn hóa hệ thống cảnh báo cho hạ du. Mỗi đợt xả lũ phải có thông báo sớm, liên tục và chính xác tới chính quyền cấp xã, huyện, cũng như người dân sinh sống ven sông. Thông tin vận hành hồ chứa cần được công bố rộng rãi, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý và nhà khoa học kiểm chứng, đánh giá.

Giải pháp thứ ba cũng rất quan trọng là điều chỉnh cơ chế chính sách để bảo đảm lợi ích cộng đồng. Tôi cho rằng cần đánh giá lại toàn bộ hệ thống thuỷ điện nhỏ, dự án nào gây tác động lớn đến môi trường và an toàn thì phải xem xét điều chỉnh hoặc dừng hoạt động. Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định, các phương án phòng tránh thiên tai và bản đồ phòng tránh rủi ro thiên tai.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến phí khi sử dụng dung tích hữu ích của hồ trong phòng chống giảm nhẹ thiên tai hay sử dụng nước hồ cho các mục đích khác cũng như việc bồi thường thiệt hại khi để xảy ra lũ chồng lũ…

Xin cảm ơn ông!