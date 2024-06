Cải tạo, nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 414 đi Vườn quốc gia Ba Vì

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, ngành hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất công tác hậu cần, nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt, đi lại bảo đảm thuận tiện, vệ sinh, an toàn, sức khỏe cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động, nhất là các lực lượng mới được huy động.

TPO - Với lý do đảm bảo an ninh, an toàn và có thêm không gian, nhiều căn hộ tại các khu tập thể cũ, nhà riêng lẻ được người dân cơi nới làm "chuồng cọp". Tuy nhiên, việc làm "chuồng cọp sẽ tiềm ẩn hiểm nguy khi căn hộ xảy ra cháy nổ lớn.