Giáo dục

Google News

Cách chức hiệu trưởng vụ phụ huynh 'tố' trường sửa học bạ cho con cán bộ phường

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định kỷ luật 9 cán bộ trong đó cách chức hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc vì đã có hành vi sửa điểm học bạ cho học sinh là con của cán bộ phường.

Thông tin mới nhất phóng viên Tiền Phong nhận được từ UBND phường Hà Lầm, cơ quan này sau khi tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến một số vi phạm tại trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, trong đó có nội dung sửa điểm cho học sinh, làm thay đổi đánh giá xếp loại học lực cuối năm học 2024-2025 của học sinh.

743.jpg
Cách chức hiệu trưởng vì có hành vi sửa điểm học bạ cho con cán bộ phường.

Ủy ban nhân dân phường đã thành lập Tổ kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị. Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh, phường Hà Lầm đã tiến hành các bước quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm theo quy định, bảo đảm nghiêm minh, khách quan, công khai, minh bạch.

Kết quả sau khi đã kiểm tra, xác minh, UBND phường đã thi hành kỷ luật 9 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, 1 trường hợp cách chức (Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc), 05 trường hợp cảnh cáo, 03 khiển trách.

"Chúng tôi đã làm việc khẩn trương khi nhận được thông tin tố cáo. Đây là một sự việc đau lòng nhưng phải xử lý nghiêm để làm gương cho nhiều người khác. Đây là lỗi của người lớn nên chúng tôi cũng chú trọng hỗ trợ tâm lý để học sinh không bị tổn thương trong môi trường học đường", đại diện UBND phường Hà Lầm cho biết.

Như Tiền Phong đã đưa tin, UBND phường Hà Lầm tiếp nhận thông tin về việc một lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc bị tố chỉnh sửa điểm số trên học bạ điện tử cho con của một cán bộ phường.

Theo đơn tố cáo, điểm số của học sinh nói trên được cho là đã được điều chỉnh từ mức “yếu” lên “giỏi” ở nhiều môn, gồm Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh.

Nội dung tố cáo đề cập năm học 2024-2025, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc đã được sáp nhập, kiện toàn ban giám hiệu, người bị tố hiện giữ chức hiệu trưởng.

Được biết, hiện nay tại Quảng Ninh, cấp THCS đã được phân cấp quản lý về phường, xã. Việc dạy học và đánh giá hiện sử dụng học bạ điện tử. Mọi thao tác nhập liệu, chỉnh sửa trên phần mềm đều để lại nhật ký, vì vậy việc xác minh sẽ dựa vào dấu vết hệ thống để làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan.

Hoàng Dương
