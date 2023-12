Các trường đào tạo phi công hàng đầu New Zealand tăng cường hợp tác tại Việt Nam

Hiệp hội Hàng không New Zealand (Aviation New Zealand), Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) và Cơ quan Thương mại & Doanh nghiệp New Zealand (NZTE) đã tổ chức chuỗi sự kiện nhằm tái kết nối các cơ sở đào tạo phi công hàng đầu của New Zealand với các đơn vị liên quan tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Những hoạt động này tạo điều kiện thắt chặt quan hệ hợp tác với c ác cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam về hàng không, tăng cường kết nối với mạng lưới cựu sinh viên , đồng thời mang đến cơ hội tìm hiểu về chương trình đào tạo phi công tại New Zealand cho học viên Việt Nam. Từ năm 2015, New Zealand đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều học viên phi công Việt Nam nhờ vào Thỏa thuận Hợp tác về hàng không giữa Bộ Giao thông Vận tải New Zealand và Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam. New Zealand là một trong những điểm đến được ưa chuộng nhiều nhất về đào tạo phi công, nhờ vào sự kết hợp của nhiều yếu tố đa dạng trong đào tạo. Bên cạnh đó, New Zealand có các điều kiện thời tiết đa dạng, nhờ đó trở thành nơi lý tưởng để các phi công thử sức ở những loại hình khí tượng khác nhau để học viên có những trải nghiệm bay toàn diện và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra trong tương lai. Ông Simon Wallace, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Hàng không New Zealand cho biết, chuyến thăm Việt Nam của đoàn các trường đào tạo phi công New Zealand có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm tái kết nối và giới thiệu các cơ hội học tập tại New Zealand cho các học viên tại Việt Nam trên hành trình trở thành phi công chuyên nghiệp. Trong buổi gặp gỡ, hai bên đã tập trung thảo luận về những ưu điểm của New Zealand trong đào tạo phi công, các thách thức cạnh tranh khi đào tạo phi công tại Việt Nam, cũng như những thách thức chung của ngành. Ông Ben Burrowes - Giám đốc khu vực châu Á của ENZ bày tỏ: "Nền giáo dục New Zealand không chỉ cung cấp các khóa huấn luyện phi công đạt tiêu chuẩn quốc tế và được công nhận bởi các cơ quan quản lý Việt Nam, mà còn mang đến cho sinh viên một trải nghiệm đời sống và học tập tuyệt vời. Chúng tôi có đến 4 địa điểm đào tạo trải rộng khắp New Zealand để sinh viên có thể chọn lựa theo nhu cầu.” P.V