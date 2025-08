Ca sĩ Thái Lan bị đâm tại trạm xăng

TPO - Ca sĩ Thái Lan Palitchoke Ayanaputra bị đâm tại trạm xăng ở Bangkok, thương tích nghiêm trọng ở cằm và vai. Kẻ tấn công khai do hiểu lầm.

Ngày 3/10, The Nation đưa tin nam ca sĩ nổi tiếng Palitchoke “Peck” Ayanaputra bị thương nặng - với các vết cắt sâu ở cằm và vai trái - vào rạng sáng cùng ngày (giờ địa phương) trong vụ việc được cho là do hiểu lầm.

Đồn cảnh sát Hua Mak nhận được tin báo vào khoảng 1h30 sáng rằng nam ca sĩ bị tấn công tại trạm xăng nằm trên đường Soi Ramkhamhaeng 76, quận Bang Kapi, Bangkok, Thái Lan. Các nhân viên cứu hộ tiến hành sơ cứu tại hiện trường trước khi đưa Palitchoke đến bệnh viện Samitivej Srinakarin. Sau quá trình thăm khám và điều trị, các bác sĩ thông báo tình trạng bệnh nhân đã ổn định và an toàn.

Palitchoke Ayanaputra bị thương nặng, được nhân viên cứu hộ sơ cứu. Ảnh: The Nation.

Cảnh sát xác định nghi phạm là Chutithep Khunsoongnern (21 tuổi). Người này chờ cảnh sát tại hiện trường và tự nguyện giao nộp con dao dài 20 cm.

Tại Đồn cảnh sát Hua Mak, nghi phạm khai không cố ý làm bị thương Palitchoke. Theo Chutithep, trên đường về nhà sau khi đón bạn gái tan ca, anh nhìn thấy một cuộc cãi vã diễn ra trong trạm xăng liền tiến đến gần với ý định can ngăn cuộc cãi vã. Lúc này, Palitchoke bất ngờ lao vào anh, khiến anh hoảng sợ và rút dao tự vệ.

Chutithep nói thêm chính bạn gái anh là người gọi cảnh sát đến hiện trường.

Trưởng đồn cảnh sát Hua Mak, Đại tá Naren Kruangsnaook, cho biết các điều tra viên vẫn chưa thể lấy lời khai từ Palitchoke, vì nam ca sĩ chưa sẵn sàng phát biểu.

Về phía Chutithep, nghi phạm bị buộc tội mang vũ khí nơi công cộng và gây thương tích cho người khác.

Bước đầu, ông Naren nhận định vụ việc có thể bắt nguồn từ một sự hiểu lầm.

Nghi phạm và hung khí bị đưa về đồn cảnh sát. Ảnh: The Nation.

Palitchoke Ayanaputra, biệt danh là Peck, sinh năm 1984 tại Bangkok, Thái Lan. Anh là ca sĩ nổi tiếng ở xứ chùa vàng, theo đuổi dòng nhạc Thai Pop và R&B. Ngoài ca hát, anh còn đảm nhận vai trò MC truyền hình, diễn viên, người mẫu, nhạc sĩ và tác giả.

Anh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành âm nhạc tại Đại học Srinakharinwirot (Bangkok), bắt đầu hoạt động trong ngành giải trí vào đầu thập niên 2000. Công việc đầu tiên là MC cho chương trình Disney Club từ 2002 đến 2007 trên Channel 7 (Thái Lan). Anh cũng lồng tiếng cho các phim như Harry Potter (vai Percy Weasley), Peter Pan 2 và Happy Feet.

Năm 2005, Palitchoke ra mắt single đầu tay Mai Mee Krai Ru và album solo đầu tiên One Palitchoke.

Năm 2008, anh thành lập nhóm Peck‑Aof‑Ice cùng Aof Pongsak và Ice Saranyu, tiếp tục phát hành album và nhiều single nổi bật.

Năm 2017, anh trở lại thời kỳ đỉnh cao sau khi tham gia The Mask Singer Thailand mùa đầu tiên, giành được danh hiệu Favorite Mask Singer of The Year (ca sĩ mặt nạ được yêu thích nhất năm).