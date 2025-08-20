Cà Mau sẽ bứt phá để 'không còn xa lắm'

Ở vùng đất cực Nam Tổ quốc, tương lai không xa sẽ có đường cao tốc về tận Mũi Cà Mau, có đường bay thẳng đến tận Thủ đô Hà Nội, và cả cảng biển có thể tiếp nhận ‘siêu tàu’ đến 250.000 DWT, để thông thương hàng hóa xuất khẩu đến nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Trở thành “Lục địa cực Nam” của đất nước

Cà Mau là tỉnh duy nhất của cả nước có ba mặt giáp biển, với đường bờ biển dài khoảng 310km, có vùng biển, ngư trường rộng lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển các ngành kinh tế biển. Tỉnh có vị trí nằm ở trung tâm vùng biển của các nước Đông Nam Á, hành lang phát triển kinh tế của phía Nam, đặc biệt là cụm đảo Hòn Khoai với vị trí tiền tiêu chiến lược tại vùng biển Tây Nam, tiếp giáp đường hàng hải quốc tế, vùng biển xung quanh cụm đảo có chiều sâu mực nước tự nhiên lớn, rất thuận lợi cho phát triển cảng nước sâu.

Khu vực biển và vùng nước thi công tuyến giao thông kết nối từ Mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai, Cảng Tổng hợp Lưỡng dụng Hòn Khoai.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, mà nhất là hạn chế về nguồn lực nên kết quả đạt được giai đoạn đã qua chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, trong đó, hạ tầng giao thông còn thiếu và yếu là một trong những khó khăn, thách thức, và đây cũng là “điểm nghẽn” lớn của tỉnh Cà Mau nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, một số dự án trọng điểm đã và đang tập trung triển khai, qua đó từng bước giải quyết, tháo gỡ một cách hiệu quả “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông cho khu vực. Hiện nay, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và các dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc khác trên cả nước đang được quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công, với quyết tâm nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Cao Bằng - Lạng Sơn đến Cà Mau trong năm 2025.

Tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi chạy song song với tuyến đường Hồ Chí Minh về Mũi Cà Mau.

Nối tiếp tuyến cao tốc trục dọc Bắc - Nam này, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi với chiều dài khoảng 82km, quy hoạch 4 làn xe, sẽ kết nối thông suốt đường bộ cao tốc từ Cao Bằng - Lạng Sơn đến Đất Mũi Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Cùng với đó, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ gắn kết cụm đảo với đất liền, phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc thù, đây là đòn bẩy để phát triển cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh, định hướng phát triển trở thành “Lục địa cực Nam” của đất nước.

Cùng thời điểm này, 4 dự án, công trình quan trọng khác trên địa bàn tỉnh, gồm: Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị mới khóm 5, (phường An Xuyên), dự án Khu liên hợp thể dục - thể thao Bạc Liêu, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi cũng đang được tổ chức khánh thành, khởi công đồng thời. Các dự án, công trình này đều mang tính chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ và là bước đột phá quan trọng cho tỉnh Cà Mau vươn lên trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiều sà lan tích hợp máy trộn trên biển phục vụ thi công đường kết nối ra cảng và Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai.

“Không nghĩ cao tốc về tận cùng Tổ quốc”

Gia đình ông Nguyễn Văn Sửa (68 tuổi, ngụ ấp Khai Long, xã Đất Mũi) có khoảng 6.800m2 đất bị ảnh hưởng, ông thể hiện sự đồng tình mạnh mẽ trong việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án này. Bởi theo ông nhận thức, việc phát triển hạ tầng giao thông sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới.

“Thật sự không tưởng tượng được nay lại có đường cao tốc về tận Đất Mũi. Từ khi có thông tin làm đường cao tốc, bà con phấn khởi, mừng lắm và mong muốn được làm sớm, làm nhanh. Ở vùng sâu vùng xa, nơi tận cùng Tổ quốc, việc phát triển đường cao tốc sẽ giúp giao thương thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho con cháu sau này có cơ hội làm ăn và phát triển,” ông Sửa chia sẻ.

Khi họp dân, ông Sửa có đại diện nêu nguyện vọng thay vì làm đường thì làm cầu cạn để ít bị ảnh hưởng đất. Ông cho rằng, phần đất ở bên dưới, người dân cũng có thể sinh kế được phần nào. “Mặc dù chi phí làm cầu cạn có hơi nặng hơn chút nhưng ngược lại nhẹ chi phí giải phóng mặt bằng, rồi sinh kế của dân ổn định. Nếu nhà nước quyết định xây cầu cạn, dù hỗ trợ không nhiều, người dân cũng sẽ rất vui mừng”, ông Sửa nói.

Phối cảnh cảng tổng hợp Hòn Khoai

Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ấp Khai Long (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) cho biết, ấp Khai Long có khoảng 20 hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án, khi có chủ trương của tỉnh và thông báo thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, người dân nơi đây rất phấn khởi, hầu hết đều đồng tình bàn giao mặt bằng.

“Khi có chủ trương, bà con rất đồng thuận, vì ai cũng mong muốn cao tốc về đến Đất Mũi. Trước đây, vùng Đất Mũi đi lại khó khăn, hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng bộ, không có đường trục chính đi nhanh về TP.HCM. Nay có đường cao tốc, bà con rất phấn khởi, 100% đồng thuận, mong muốn sớm khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng đáp ứng mong mỏi của người dân”, ông Việt cho hay.

Ông Việt cũng kỳ vọng, tỉnh sẽ có những định hướng kịp thời về phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với cao tốc, phát triển du lịch, kêu gọi nhà đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp tại Đất Mũi. Qua đó, giải quyết được việc làm cho người dân nơi đây, để họ không còn phải đi làm ăn xa xứ.

Phát biểu tại lễ khởi công các công trình giao thông trọng điểm tại Cà Mau, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm kết nối thông suốt tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến Đất Mũi, nối đất liền và đảo Hòn Khoai, góp phần thực hiện định hướng chiến lược quan trọng của quốc gia, cũng như đối với tỉnh Cà Mau, như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau ngày 17/11/2024.

Phối cảnh cầu vượt biển kết nối ra đảo Hòn Khoai, công trình có cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đến thời điểm hiện nay.

Để triển khai nhanh công trình cao tốc và dự án liên quan đến Cảng Hòn Khoai, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các Binh đoàn, Tổng công ty xây dựng của quân đội cùng các đơn vị chức năng có liên quan thực hiện “3 quyết tâm và 3 sẵn sàng”. Cụ thể là quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành các công trình, dự án đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả đầu tư; quyết tâm bảo đảm chất lượng của các công trình theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và quy định của pháp luật; quyết tâm ứng dụng các công nghệ tiên tiến, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công xây dựng.

Cùng với đó là sẵn sàng bảo đảm huy động tối đa về con người, máy móc, trang thiết bị, với công nghệ hiện đại nhất, để thi công, hoàn thành các công trình, dự án với chất lượng cao nhất, thời gian ngắn nhất; sẵn sàng tranh thủ điều kiện thời tiết tết để thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên ngày nghỉ, xuyên Tết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành đúng tiến độ…nhưng bảo đảm tiết kiệm, góp phần tạo đột phá phát triển đất nước.