Buổi tập rộn tiếng cười và âm thanh của U22 Thái Lan

TPO - Ngày 28/4/2023, thông tin từ cơ quan CSĐT – Công an huyện Đan Phượng, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giam với 8 đối tượng, là các thanh thiếu niên có hành vi mang theo hung khí đe dọa, hành hung người đi đường.

TPO - Hình ảnh được ghi lại bởi người dân địa phương, do RT đăng tải, cho thấy một chiếc máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện ngày 26/4. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ tai nạn xảy ra do động cơ máy bay bốc cháy, cả hai phi công đều đã thoát khỏi chiếc máy bay an toàn. Vụ việc xảy ra cách thị trấn Monchegorsk khoảng 10 km và cách thủ phủ vùng Murmansk khoảng 150 km.