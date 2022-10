BTS có thể biểu diễn ở World Cup 2022

TPO - Truyền thông Mexico cho biết có thể BTS là đại diện châu Á biểu diễn tại khai mạc FIFA World Cup 2022 ở Qatar.

“Một số nguồn tin hé lộ BTS biểu diễn tại lễ khai mạc Giải vô địch bóng đá thế giới Qatar trước 60.000 người”, phương tiện truyền thông này đưa tin.

Phương tiện truyền thông Mexico cho biết thêm: "BTS là nhóm nhạc nam lớn nhất thế giới" và "FIFA World Cup là sự kiện quan trọng nhất làng túc cầu. Một khi điều này thành hiện thực, nó trở thành sự kiện khiến cả thế giới chấn động”.

Lễ khai mạc FIFA World Cup 2022 diễn ra tại sân vận động Al Bayt, sau đó là trận ra quân của chủ nhà Qatar với Ecuador lúc 19h ngày 20/11 (23h giờ Hà Nội).

Các thành viên BTS hiện hoạt động với tư cách là những người quảng bá chính thức cho một thương hiệu xe hơi hàng đầu Hàn Quốc, cũng là nhà tài trợ và đối tác chính thức của FIFA World Cup 2022.

Ngày 10/6, đại sứ Hàn Quốc - Lee Joon Ho tiết lộ BTS có thể biểu diễn ở Doha (Qatar). Đây là một phần trong kế hoạch của đại sứ quán nước này nhằm quảng bá văn hóa Hàn Quốc. "Có nhiều hy vọng cho nhóm BTS trình diễn và xuất hiện tại Doha", đại sứ Lee Joon Ho phát biểu.

Ca khúc ủng hộ World Cup 2022 mà BTS mang đến chính là phiên bản được làm lại từ ca khúc chủ đề Yet To Come (The Most Beautiful Moment) thuộc album Proof phát hành vào tháng 6. Nhóm tin rằng ý nghĩa của bài hát tương đồng với thông điệp mà chiến dịch mang đến: “Nếu tất cả cùng đoàn kết, một tương lai tốt đẹp hơn có thể đến”.