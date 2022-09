Hàn Quốc thăm dò dư luận việc miễn nhập ngũ cho BTS

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết kết quả của cuộc khảo sát là một trong nhiều yếu tố quyết định việc BTS có được miễn nhập ngũ hay không.

The Korea Times đưa tin Hàn Quốc sẽ tiến hành một cuộc khảo sát dư luận để quyết định có nên miễn nghĩa vụ quân sự cho các thành viên của nhóm nhạc BTS hay không.

Sáng 31/8, tại Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong Sup tuyên bố: “Tôi đã chỉ thị các nhân viên thực hiện một cuộc thăm dò nhanh. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông báo về trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự của BTS dựa vào kết quả của cuộc thăm dò”.

Để đảm bảo công bằng, các cuộc thăm dò dư luận sẽ được thực hiện bởi bên thứ 3 thay vì Bộ Quốc phòng. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định càng sớm càng tốt, dựa trên sự tính toán đến lợi ích quốc gia ở nhiều khía cạnh, không chỉ kinh tế mà còn ở các giá trị văn hóa”, ông Lee Jong Sup nói thêm.

Bộ Quốc phòng cho biết kết quả của cuộc khảo sát chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định việc miễn nhập ngũ của 7 thành viên BTS.

Trước tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong Sup, một số chính trị gia và công chúng đã kêu gọi mở rộng phạm vi miễn trừ cho những thần tượng Kpop khác bởi họ cũng góp phần nâng tầm hình ảnh của Hàn Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Một cuộc khảo sát với quy mô nhỏ vào đầu năm nay cho thấy khoảng 60% số người được hỏi ủng hộ việc các thành viên BTS được miễn nhập ngũ. Trái lại, trong một cuộc khảo sát vào năm 2020, 48% số người tham gia phản đối điều này.

Theo luật Hàn Quốc hiện hành, tất cả đàn ông khỏe mạnh đều phải phục vụ trong quân đội 18-21 tháng theo chế độ nghĩa vụ. Họ không thể trì hoãn việc nhập ngũ sau khi bước sang tuổi 30. Đặc biệt, quốc gia này miễn trừ cho các vận động viên, nhạc sĩ và nghệ sĩ giành được vị trí cao nhất trong các cuộc thi quốc tế.

Trong trường hợp của BTS, nhóm đã được tặng thưởng Huân chương Văn hóa nên có thể đáp ứng điều kiện này. Tuy nhiên, việc miễn trừ nghĩa vụ quân sự của 7 thành viên vẫn gây băn khoăn vì Jin, thành viên sinh năm 1992, chỉ được hoãn nghĩa vụ quân sự đến hết năm nay.

Ngày 15/10, BTS sẽ tổ chức buổi hòa nhạc miễn phí BTS Yet to Come in Busan - nằm trong khuôn khổ sự kiện đấu thầu giành quyền đăng cai World EXPO 2030 của thành phố Busan. Tuy nhiên, những lo ngại về sự an toàn của buổi hòa nhạc đang gia tăng do cơ sở hạ tầng của địa điểm tổ chức không đảm bảo.

Theo MBC, địa điểm này từng là Nhà máy Công nghiệp Thủy tinh Busan, song hiện chỉ là một bãi đất trống không có người trông coi. Họ cho rằng cơ sở hạ tầng tại đây không đủ cho một buổi concert quy mô lớn. Thậm chí, chỉ có một cổng vào duy nhất cho 100.000 khán giả tham dự.

Nhiều người cũng bức xúc khi khách sạn, nhà nghỉ tại Busan tự ý hủy đặt phòng của khách và tăng giá đột ngột.

