BSR hoàn thành tất cả chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

BSR đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch về SXKD năm 2023. Ước thực hiện hết tháng 11/2023, Công ty sẽ sản xuất khoảng 6,7 triệu tấn sản phẩm, đạt 131% KH năm; tổng doanh thu ước đạt 133,4 nghìn tỷ đồng, nộp NSNN ước đạt 15.163 tỷ đồng.

Đó là thông tin được ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) cho biết tại cuộc làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam).

Theo Tổng giám đốc Bùi Ngọc Dương, đến nay, BSR đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch về SXKD năm 2023. Ước thực hiện hết tháng 11/2023, Công ty sẽ sản xuất khoảng 6,7 triệu tấn sản phẩm, đạt 131% KH năm; tổng doanh thu ước đạt 133,4 nghìn tỷ đồng, nộp NSNN ước đạt 15.163 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cũng nhìn nhận thời gian còn lại của năm 2023 là vô cùng thách thức trong việc giữ vững các kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được khi giá dầu và crack margin có xu hướng giảm trong thời gian gần đây; cộng thêm diễn biến tình tình thời tiết xấu cuối năm tác động đến công tác nhập dầu thô ảnh hưởng đến công suất vận hành của nhà máy; nhà máy đang ở cuối chu kỳ bảo dưỡng tổng thể.

Bên cạnh đó, yếu tố thị trường cũng bất lợi như dư nguồn cung sản phẩm; các đầu mối thương nhân xăng dầu giảm nhận hàng để chờ cơ hội giảm thuế xăng dầu… Tuy nhiên, bằng nội lực và nhiều giải pháp hữu hiệu, BSR đặt mục tiêu vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, linh hoạt công suất để bảo toàn kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được.

Về kế hoạch SXKD năm 2024, BSR nhận định thị trường dầu thô và sản phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp và khó tiên đoán; BSR phải đối mặt với sự thay đổi chính sách như hết ưu đãi thuế xăng; dự báo thị trường xăng dầu ảm đạm do kinh tế thế giới chưa phục hồi. Ngoài ra, đầu năm 2024 là giai đoạn NMLD Dung Quất dừng máy để tiến hành đợt bảo dưỡng tổng thể vào tháng 3 và 4 nên sẽ ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu của BSR. Theo nhận định, giá dầu thô và sản phẩm có xu hướng giảm đến hết quý I/2024 và crack margin thấp nên không thuận lợi cho NMLD Dung Quất vận hành ở công suất cao.

Với các khó khăn, thách thức xen kẽ với thời cơ, kế hoạch năm 2024 của Công ty BSR đặt trọng tâm với nhiệm vụ vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục và tối ưu công suất, cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường, đồng thời tối đa hoá hiệu quả SXKD.

Bên cạnh đó, Công ty BSR cũng tập trung nguồn lực để thực hiện công tác Bảo dưỡng tổng thể lần 5 (TA5) đảm bảo an toàn, chất lượng, tối ưu chi phí và tiến độ so với kế hoạch được duyệt (phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện Bảo dưỡng tổng thể so với tiến độ được duyệt để tăng hiệu suất hoạt động của Nhà máy, tạo ra hiệu quả cao nhất). Phát huy tối đa việc tự chủ cùng với tối ưu nguồn nhân sự của BSR/các đơn vị trong ngành/trong nước cho quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa để tiết giảm chi phí.

Công ty BSR tiếp tục đẩy mạnh triển khai Dự án NCMR NMLD Dung Quất; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số phù hợp với định hướng phát triển công ty theo Chiến lược được duyệt. Trong công tác quản trị, BSR tiếp tục quản trị rủi ro, xây dựng mô hình sản xuất thông minh và đảm bảo hiệu quả các nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp; cải tiến và linh hoạt trong hoạt động của doanh nghiệp bằng cách tạo ra các quy trình kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng, văn hóa số và văn hóa Công ty. Đưa cổ phiếu BSR niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố HCM khi đủ điều kiện.

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam biểu dương và đánh giá cao tập thể Ban lãnh đạo và Người lao động BSR đã nỗ lực trong SXKD, đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 11 tháng 2023. Đặc biệt, BSR đã chủ động và điều phối công suất các phân xưởng, linh hoạt trong mua bán sản phẩm trung gian; vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định ở công suất tối ưu. Ngoài ra, công tác bảo dưỡng thường xuyên đạt chất lượng, có sự chuẩn bị kỹ càng cho TA5.

Về công tác dầu thô, BSR đã có những kịch bản và kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên yêu cầu BSR cần đa dạng hóa nguồn dầu thô, đặc biệt là nguồn dầu thô nhập khẩu. BSR tiếp tục nâng cao quản trị rủi ro trong bối cảnh giá dầu thô trong các tháng gần đây biến động mạnh. Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên cũng chỉ đạo BSR cần đẩy nhanh tiến độ dự án NCMR NMLD Dung Quất theo kế hoạch.