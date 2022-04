Bruce Willis giải nghệ vì mất ngôn ngữ, Mâm xôi vàng hủy giải thưởng gây tranh cãi

TPO - Ban tổ chức Mâm xôi vàng đã rút lại hạng mục đặc biệt dành cho Bruce Willis sau khi tài tử gạo cội tuyên bố giải nghệ do mắc chứng mất ngôn ngữ.

“Sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng, Mâm xôi vàng quyết định hủy bỏ giải thưởng đã trao cho Bruce Willis do bệnh tình mới được tiết lộ gần đây của ông ấy. Nếu tình trạng sức khỏe là một yếu tố mang tính quyết định ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của ai đó, chúng tôi thừa nhận rằng trao cho họ một giải Mâm xôi vàng là không phù hợp”, John Wilson và Mo Murphy - hai đồng sáng lập giải thưởng thường niên thông báo hôm 31/3.

Lễ trao giải Mâm xôi vàng lần thứ 42 diễn ra vào ngày 26/3. Đây là giải thưởng được lập ra vào năm 1980, để trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất trong năm.

Lễ trao giải năm nay có thêm hạng mục đặc biệt “Màn trình diễn tệ nhất của Bruce Willis”. Thay đổi này đã được phía ban tổ chức công bố hồi tháng Hai. Theo đó, 8 đề cử trong hạng mục là 8 vai diễn của tài tử 67 tuổi trong năm 2021, gồm: Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death, Survive the Game, American Siege, Apex, Cosmic Sin và Deadlock.

4 ngày sau khi Bruce Willis bị Mâm xôi vàng chế nhạo (30/3), gia đình ngôi sao gạo cội bất ngờ thông báo ông sẽ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất kéo dài hàng thập kỷ do mắc chứng mất ngôn ngữ.

Theo Page Six, chứng mất ngôn ngữ ảnh hưởng đến các chức năng nhận thức của người bệnh, bao gồm khả năng nói, viết và hiểu. Chứng bệnh này thường xuất hiện sau một cơn đột quỵ hoặc chấn thương đầu. Tuy nhiên, gia đình Willis không tiết lộ nguyên nhân cụ thể tài tử gạo cội bị bệnh.

Gia đình Willis cũng không nói rõ chồng cũ Demi Moore nhận chẩn đoán, nhưng các nguồn tin độc quyền của Page Six tiết lộ, Bruce bắt đầu gặp vấn đề về nhận thức từ năm 2020.

Không lâu sau khi Bruce Willis tuyên bố giải nghệ, tài khoản Twitter của Mâm xôi vàng đăng dòng trạng thái: “Mâm xôi vàng thực sự tiếc về tình trạng sức khỏe của Bruce Willis. Có lẽ điều này giải thích tại sao ông ấy muốn ra ngoài với một vụ nổ vào năm 2021. Chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp của chúng tôi đến Bruce và gia đình”.

Bài đăng này gây ra phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng vì cho rằng ban tổ chức Mâm xôi vàng có ý mỉa mai Bruce Willis sức khỏe không tốt nhưng vẫn nhận nhiều phim trong năm 2021, còn bị chê bai về diễn xuất.

“Hãy tránh xa ồn ào và sống có tình người hơn đi. Hãy tập trung vào sự tử tế. Đừng phán xét người khác cho đến khi bạn đặt mình vào vị trí của họ”, nam diễn viên Vincent D'Onofrio chỉ trích ban tổ chức Mâm xôi vàng.

Biên kịch Gary Whitta và nhà làm phim M. Night Shyamalan, hợp tác với Bruce trong “The Sixth Sense” và “Unbreakable”, cũng công khai thể hiện sự ủng hộ đối với Bruce Willis.

Áp lực từ dư luận buộc ban tổ chức Mâm xôi vàng phải hủy bỏ giải thưởng đặc biệt dành riêng cho Bruce Willis.

Bruce Willis (SN 1955) là nam diễn viên, nhà sản xuất và ca sĩ người Mỹ. Ông được biết đến nhiều nhất với vai diễn John McClane trong loạt phim “Die Hard”. Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều bộ phim đình đám như “The Last Boy Scout”, “Pulp Fiction”, “The Sixth Sense”, “Red”, “Unbreakable”...

Trong sự nghiệp hơn 4 thập kỷ, ông nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm một giải Quả cầu vàng, hai giải Emmy và hai giải People's Choice Awards... Ông được gắn tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood năm 2006.

Tú Oanh