Viện Hàn lâm bị tố nói dối về vụ cái tát, dân mạng chỉ trích vợ Will Smith vì đã cười

TPO - Gần một tuần trôi qua, vụ Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, cũng như ngày càng có thêm nhiều diễn biến mới.

Hôm 30/3, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) cho biết trên AP, đã yêu cầu Will Smith rời khỏi Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 ngay sau khi nam diễn viên tát Chris Rock trên sân khấu, nhưng bị “Thần Đèn” từ chối.

Tuy nhiên, vào ngày 31/3, các nguồn tin trong cuộc khẳng định với TMZ, AMPAS đã nói dối về vai trò của họ trong quá trình xử giải quyết vụ ồn ào làm “lu mờ” Oscar 2022.

Theo đó, ba nguồn tin của TMZ là những người trực tiếp có mặt tại sự kiện tối Chủ nhật (27/3, giờ địa phương) và chứng kiến câu chuyện ở những khía cạnh khác nhau. Các nguồn tin cho biết, các quan chức của AMPAS đã không thống nhất được cách xử lý sự cố bất ngờ. Một số muốn Will Smith rời đi, nhưng số khác thì không. Một trong số những người đứng về phía tài tử sinh năm 1968 là nhà sản xuất phim Will Packer. Ông đã nói với Will Smith rằng, anh có thể ở lại.

Đại diện của AMPAS đã không phản hồi khi truyền thông đặt câu hỏi về cáo buộc nói dối trên.

Ở một diễn biến khác liên quan đến scandal, mới đây, một người dùng TikTok chia sẻ đoạn video ghi lại phản ứng của Jada Pinkett Smith khi chứng kiến chồng vì cô mà tấn công Chris Rock .

Trong video, dù không quay trực tiếp mặt, nhưng có thể thấy nữ diễn viên 51 tuổi đã bật cười ngay sau cái tát. Lúc Will Smith hét lên: “Bỏ tên vợ tôi ra khỏi miệng anh”, cô có nhìn thoáng qua anh rồi “dán mắt” vào người đã lấy đầu trọc của cô ra làm trò đùa. Jada tiếp tục phá lên cười khi Chris Rock nhận xét: Đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử truyền hình”.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ đông đảo dân mạng. Đa số chỉ trích người đẹp 7x vì có thái độ không đúng: “Thật kỳ quái! Jada xem và vui vẻ cười với những gì đã diễn ra. Nếu là tôi, tôi sẽ đứng dậy ngay khi thấy chồng mình tát người khác và cố gắng làm cho anh ấy hạ hỏa”, “Cả hai đều tệ như nhau”, “Thật xấu hổ cho những người cổ vũ nhiệt liệt cho hành động của Will Smith. Tôi thích Will Smith với tư cách diễn viên, nhưng anh ấy đã hoàn toàn sai khi hành hung Chris Rock”, “Đôi vợ chồng này nên bị đuổi khỏi sự kiện”…

Trước Jada, Will Smith đã phải đối mặt với "làn sóng" phản đối từ các các ngôi sao Hollywood lẫn cộng đồng mạng thế giới vì hành vi thiếu kiểm soát tại lễ trao giải Oscar 2022. Bên cạnh lên án bạo lực, không ít người còn yêu cầu Viện Hàn lâm tước tượng vàng Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc" mà Will Smith mới được trao.