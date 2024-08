Boeing lỗ nặng, tồn kho 5.400 máy bay

TPO - Với doanh thu 33, 4 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, Boeing đã phải chịu lỗ ròng 1,7 tỷ USD. Nguyên nhân là do doanh nghiệp này vừa phải đối mặt với một vụ kiện lớn về sự an toàn và bị giám sát chặt chẽ về từng khâu sản xuất.

Trong quý II vừa qua, Boeing đã giao 92 máy bay thương mại, ít hơn 32% so với quý II năm 2023 giao 136 máy bay cho khách hàng. Tổng số máy bay được giao trong nửa đầu năm là 175 chiếc, giảm 34% so với nửa đầu năm 2023 là 266 chiếc.

Tổng số đơn hàng tồn đọng của Boeing đến nay là 516 tỷ USD, bao gồm hơn 5.400 máy bay thương mại trị giá 437 tỷ USD.

Lượng máy bay bán ra thấp khiến cho doanh thu sụt giảm. Trong quý II, Boeing đạt doanh thu 16,8 tỷ USD và nửa đầu năm đạt 33,4 tỷ USD, cả hai con số đều thấp hơn 15% và 11% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, nhà sản xuất máy bay đã kết thúc giai đoạn ba và 6 tháng đầu năm với khoản lỗ ròng lần lượt là 1,4 tỷ USD và 1,7 tỷ USD. Tổng cộng, dòng tiền tự do (FCF) của Boeing trong quý II là -4,3 tỷ USD, trong nửa đầu năm là -8,2 tỷ USD.

Trước đó, FCF của Boeing vẫn thường ở mức dương với FCF 1,7 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2023. Tổng số công nợ tồn đọng của công ty vào cuối quý là 516 tỷ USD.

Trong quý II vừa qua, công ty đã đệ trình kế hoạch toàn diện về an toàn và chất lượng lên Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Kế hoạch sản xuất máy bay Boeing 737 đã tăng dần sản lượng và vẫn có kế hoạch tăng lên 38 chiếc mỗi tháng vào cuối năm. Dòng máy bay Boeing 787 duy trì kế hoạch sản xuất mức 5 chiếc mỗi tháng từ nay đến cuối năm.

Hồi tháng 7, nhà chế tạo này đã công bố thỏa thuận mua lại Spirit AeroSystems - nhà sản xuất kết cấu hàng không của Mỹ, dòng Boeing 777X đã bắt đầu thử nghiệm bay để đạt được chứng nhận của FAA.

Ông Dave Calhoun - CEO kiêm Chủ tịch của Boeing - cho biết: "Mặc dù có nửa năm đầy thách thức nhưng chúng tôi đang đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc củng cố hệ thống quản lý chất lượng, định vị công ty trong tương lai. Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch toàn diện về an toàn và chất lượng, các bước đang thực hiện sẽ giúp ổn định hoạt động và đảm bảo Boeing là công ty mà thế giới cần".

Mới đây, Tập đoàn Boeing chính thức bổ nhiệm ông Robert Kelly Ortberg - cựu Giám đốc điều hành của công ty Rockwell Collins - làm CEO mới. Theo kế hoạch, ông Ortberg sẽ thay thế ông Dave Calhoun từ ngày 8/8. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Boeing đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng liên quan đến an toàn và chất lượng sản phẩm, dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ nặng nề.

Thanh Huyền