Bóc trần góc khuất từ thiện

TPO - Tạp chí W Korea đang đối mặt làn sóng phẫn nộ sau khi bị tố lợi dụng chiến dịch Love Your W để trục lợi dưới danh nghĩa từ thiện. Loạt điều tra của Dispatch cho thấy phía sau những bữa tiệc xa hoa ngập hàng hiệu và champagne là dấu hỏi lớn về sự minh bạch tài chính, số tiền quyên góp thực tế thấp hơn nhiều lần so với con số được tạp chí công bố suốt gần hai thập niên.

Lời xin lỗi qua loa

Ngày 19/10, tạp chí W Korea - đơn vị đứng sau chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú “Love Your W” - đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi Dispatch công bố loạt bằng chứng cho thấy hoạt động từ thiện của họ thiếu minh bạch nghiêm trọng.

Từ chiến dịch được xem là biểu tượng nhân văn trong giới thời trang Love Your W trở thành tâm điểm điều tra, khi số tiền quyên góp thực tế được cho là chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì tạp chí công bố suốt gần 20 năm qua.

Sau khi vụ việc gây chấn động mạng xã hội và giới truyền thông Hàn Quốc, W Korea xin lỗi. "Chiến dịch ‘Love Your W - Nâng cao nhận thức về ung thư vú’ được khởi xướng từ năm 2006, với mục tiêu trong suốt gần 20 năm qua là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tầm soát sớm ung thư vú. Có nhiều ý kiến cho rằng nội dung và cách thức tổ chức chưa thật sự phù hợp với tinh thần của chiến dịch tại sự kiện ngày 15/10. Chúng tôi thành tâm tiếp nhận những phản hồi này”.

W Korea thừa nhận “chưa thấu đáo trong việc cân nhắc cảm xúc và hoàn cảnh của những người đang điều trị ung thư vú cũng như gia đình họ”, đồng thời gửi lời xin lỗi sâu sắc vì để xảy ra bất tiện và tổn thương.

W Korea xóa toàn bộ bài đăng, hình ảnh tại sự kiện xa hoa ngày 15/10.

“Chúng tôi xin lỗi chân thành đến những cá nhân và tổ chức đồng cảm với ý nghĩa của chiến dịch, tham gia với tấm lòng thiện nguyện, nhưng lại phải chịu tổn thương và hoang mang trước những tranh cãi không đáng có. Chúng tôi nghiêm túc nhìn lại bản thân và toàn bộ quá trình thực hiện sự kiện, đồng thời suy nghĩ nhiều về những cảm xúc mà tất cả mọi người đã trải qua”, tạp chí đưa ý kiến.

Tạp chí nói trọng tâm của chiến dịch suốt gần hai thập niên vẫn là lan tỏa thông điệp về phát hiện sớm ung thư vú và hỗ trợ điều trị cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ Sức khỏe Phụ nữ Hàn Quốc.

Sau những phản ứng dữ dội, W Korea cho biết sẽ thay đổi để lấy lại niềm tin công chúng.

“Chúng tôi biết ơn tấm lòng ủng hộ, quan tâm và thiện chí của rất nhiều người đã đồng hành cùng chiến dịch trong suốt thời gian qua. Để những giá trị nhân văn ấy không bị lu mờ, chúng tôi sẽ lắng nghe mọi ý kiến đóng góp, tiếp thu mọi phê bình, và rà soát kỹ lưỡng những điểm còn thiếu sót".

Tuy xin lỗi, công chúng cho rằng W Korea né tránh vấn đề trọng tâm là số tiền quyên góp thật sự đã đi đâu. Chỉ ít giờ sau khi công bố, toàn bộ bài đăng và hình ảnh về bữa tiệc “Love Your W” ngày 15/10 bị W Korea xóa khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Bữa tiệc xa hoa bóc trần góc khuất từ thiện

Sự việc bắt đầu từ bữa tiệc thường niên Love Your W diễn ra ngày 15/10, được W Korea quảng bá là hoạt động nhằm “nâng cao nhận thức về ung thư vú” và gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về sự kiện mang ý nghĩa nhân đạo, bữa tiệc nhanh chóng gây phẫn nộ khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đây thực chất là đêm tiệc xa hoa đậm chất thời trang với thảm đỏ, rượu champagne, ánh đèn flash và hàng loạt ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc diện trang phục hàng hiệu đắt đỏ.

Theo Dispatch, các nghệ sĩ tham dự hoàn toàn không nhận thù lao, thậm chí phải tự chi trả chi phí trang phục, làm tóc và trang điểm để thể hiện “tinh thần ủng hộ chiến dịch”. Trong khi đó, W Korea thu được nguồn tài trợ khổng lồ từ 29 thương hiệu thời trang và trang sức. Mỗi hãng thời trang được cho là đóng góp 30 triệu won (khoảng 21.200 USD), còn mỗi hãng trang sức là 5 triệu won (khoảng 3.530 USD).

Các thương hiệu tham gia gồm Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Cartier, Valentino, Prada và nhiều cái tên lớn khác. Tổng số tiền quyên góp cho riêng năm nay ước tính lên đến một tỷ won (hơn 700.000 USD), con số không nhỏ với một sự kiện phi lợi nhuận.

Bữa tiệc thời trang toàn sao vạch trần bê bối từ thiện chấn động Hàn Quốc.

Thế nhưng, báo cáo của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc do nghị sĩ Lee Soo Jin - thành viên Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc hội - công bố vào tháng 10 cho thấy bức tranh khác. Dữ liệu thu thập trong 18 năm qua khẳng định tổng số tiền W Korea thực tế quyên góp cho Quỹ Sức khỏe Vú Hàn Quốc (Korea Breast Health Foundation) chỉ là 315,69 triệu won (tương đương 222.000 USD), chỉ bằng một phần ba so với con số 1,1 tỷ won (773.000 USD) mà công ty mẹ Doosan Magazine từng công bố.

Khoảng chênh lệch làm dấy lên nghi vấn về việc số tiền quyên góp bị khai khống hoặc không được chuyển đến nơi cần thiết. Đáng chú ý nhất là trường hợp năm 2016, W Korea công bố trao tặng 50 triệu won (35.000 USD) cho quỹ, nhưng hồ sơ chính thức từ Bộ Tài chính lại ghi nhận chỉ 5 triệu won (3.500 USD) được chuyển đi. Con số thực tế thấp hơn gấp 10 lần so với tuyên bố công khai.

Không chỉ vậy, dữ liệu còn chỉ ra rằng giai đoạn 2008-2023, có tới 9 năm liền không hề ghi nhận bất kỳ khoản quyên góp nào từ chiến dịch, bao gồm các năm 2008, 2009 và 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023.

Dù vậy, sự kiện và bữa tiệc “Love Your W” được tổ chức đều đặn, với quy mô ngày càng lớn, có nhiều ngôi sao tham gia và chiến dịch truyền thông rầm rộ. Phó chủ tịch Park Hye Won của W Korea vẫn xuất hiện tại sự kiện năm 2023, bên cạnh các thương hiệu tài trợ xa xỉ, nhưng báo cáo tài chính của Doosan Magazine không hề ghi nhận bất kỳ khoản quyên góp nào trong năm đó.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng sự chênh lệch lớn giữa tiền tài trợ nhận được và số tiền thực tế chuyển đi cho thấy những dấu hiệu nghiêm trọng về thiếu minh bạch tài chính. Thậm chí, nhiều chuyên gia về hoạt động xã hội còn cho rằng W Korea đã “biến hoạt động từ thiện thành nền tảng tiếp thị sinh lời”, khi dùng danh nghĩa nhân đạo để thu hút tài trợ, tạo nội dung quảng cáo và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

“Những người nổi tiếng đến dự không nhận thù lao, nhưng họ trở thành công cụ quảng bá cho các thương hiệu tài trợ. Họ tạo dáng trong sản phẩm thương hiệu, tham gia livestream, chụp ảnh, xuất hiện trên mạng xã hội, tất cả dưới danh nghĩa hành động vì bệnh nhân ung thư vú. Trong khi đó, W Korea không tốn một đồng chi phí nào”, Dispatch khui vụ việc.

“Bệnh nhân ung thư nào lại uống Moët & Chandon, dùng máy sấy tóc Dyson hay nước hoa cao cấp? Điều đó khiến tôi nhận ra rằng nỗi đau của chúng tôi đã bị biến thành mô hình kinh doanh của người khác”, một bệnh nhân ung thư vú trả lời Dispatch.

Sau loạt bài điều tra bê bối, công chúng Hàn Quốc đồng loạt yêu cầu W Korea công khai báo cáo tài chính, danh sách người nhận hỗ trợ và chi tiết quy trình quyên góp trong gần 20 năm thực hiện chiến dịch.

Đáp lại, W Korea đã âm thầm chuyển video chiến dịch năm 2016 sang chế độ riêng tư, xóa toàn bộ bài đăng và hình ảnh về bữa tiệc ngày 15/10 khỏi Instagram, YouTube và website chính thức. Hành động này chỉ càng làm dư luận thêm nghi ngờ, đặt câu hỏi về số tiền quyên góp thực sự đi đâu, kéo dài bê bối lợi dụng bệnh nhân ung thư kinh doanh đội lốt từ thiện.