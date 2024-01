Bộ Xây dựng nêu đích danh dự án chung cư tăng giá chóng mặt

TPO - Ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - cho biết, trên thị trường gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân (giá dưới 25 triệu đồng/m2) mà chủ yếu là phân khúc căn hộ trung cấp (giá từ 25-50 triệu đồng/m2) đủ điều kiện huy động vốn và giao dịch.

Những dự án tăng giá

Tại cuộc họp báo quý IV/2023 của Bộ Xây dựng chiều 12/1, ông Hải cho hay, tại thị trường Hà Nội, quận Thanh Xuân tăng khoảng 3,5%; quận Hà Đông tăng khoảng 3,7%; quận Hoàng Mai tăng khoảng 3,8%; quận Nam Từ Liêm tăng khoảng 4,1%...

Trong đó, giá bán căn hộ chung cư bình dân có mức giá từ 25 triệu đồng/m2- 35 triệu đồng/m2; căn hộ chung cư trung cấp giá khoảng 35 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2; căn hộ chung cư cao cấp giá trên 50 triệu đồng/m2, phổ biến ở mức giá từ 60-70 triệu đồng/m2.

Một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao, như: Golden Land (Thanh Xuân) tăng khoảng 3,5% (lên mức 38,7 triệu đồng/m2), HH2 Linh Đàm (Hoàng Mai) tăng khoảng 3,8% (lên mức 25,7 triệu đồng/m2), The Sparks (Hà Đông) tăng khoảng 3,7% (lên mức 28,3 triệu đồng/m2), Goldsilk Complex (Hà Đông) tăng khoảng 4,1% (lên mức 33,5 triệu đồng/m2), Hoàng Thành Pearl (Nam Từ Liêm) tăng khoảng 4,1% (lên mức 52,3 triệu đồng/m2).

Tại TPHCM, dự án The Estella (Quận 2) tăng khoảng 4,1%, The Opera Residence (Quận 2) tăng khoảng 3,9%, Mỹ Khánh 3 (Quận 7) tăng khoảng 3,6%, The Art (Quận 9) tăng khoảng 3,8%.

Tuy nhiên, ông Hải thông tin, trong quý IV/2023, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ: có 27.590 giao dịch thành công, bằng khoảng 92,82% so với quý III/2023.

Trong khi đó, số lượng nhà đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trong quý với 47 dự án với quy mô khoảng hơn 14.500 căn.

Doanh nghiệp bất động sản giảm hàng nghìn nhân sự

Theo ông Hải, các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2023 hiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới chỉ 4.725 doanh nghiệp, giảm 45,01% so với năm 2022; số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng kinh doanh có thời hạn lần lượt là 1.286 doanh nghiệp (tăng 7,7%) và 3.705 doanh nghiệp (tăng 47,4%) so với năm trước .

Tình trạng cắt giảm nhân sự tại các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang diễn ra không chỉ đối với các doanh nghiệp nhỏ mà cả các doanh nghiệp lớn trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn phải cắt giảm nhân sự trong nửa đầu năm 2023.

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh cho doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có các biện pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy, tạo được sự chuyển biến rất tích cực có tính lan tỏa từ các Bộ, ngành đến các địa phương.

Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của UBND cấp tỉnh để kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch; tạo điều kiện để tiếp cận thuận lợi thị trường vốn, tín dụng và tháo gỡ được các “vướng mắc pháp lý” cho dự án bất động sản…