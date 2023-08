Bộ trưởng Bộ Công an điều động Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

TPO - Chiều 4/8, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Nam, tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Tô Anh Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh vinh dự được Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ mới.

Điểm lại quá trình công tác, cống hiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định dù ở lĩnh vực công tác nào, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam lãnh đạo, chỉ đạo, có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn.

Các đồng chí tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, trọng trách mới đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hà tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hà, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Nam, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Nam và nhân dân đã luôn quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ để đồng chí hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời hứa trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó vào chiều 1/8 tại Hội trường Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Cụ thể: Điều động đồng chí Đại tá, TS Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I; quyết định chỉ định đồng chí Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa tham gia Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I.